Большинство россиян решили провести майские праздники дома

Большинство россиян (56%) планируют провести майские праздники дома, еще 34% намерены поехать на дачи, озвучил данные опроса ВЦИОМ директор по работе с органами государственной власти всероссийского центра Кирилл Родин.

Согласно опросу, 56% респондентов планируют провести майские праздники дома (в 2019 году – 63%), на даче – 34% (в 2019 году – 35%), еще 8% сообщили, что будут работать. Поездки по РФ запланировали 13%, из них в другой город хотят отправиться 7%, в Крым – 3%, на Черноморское побережье Кавказа – 3%. (Опрошенные могли дать любое количество ответов), передает РИА «Новости».

На отдых в майские праздники в среднем россияне планируют потратить 19 тыс. 612 рублей.

По данным опроса, 71% россиян вообще не строили какие-либо планы на отдых на майские праздники. Отсутствие планов на отдых на майские 59% россиян объясняют высокими ценами и малым количеством денег. Еще 12% отказались от планов на отдых из-за того, что не могут поехать куда-то в связи с пандемией, 10% по возрастным ограничениям.

При этом 64% респондентов не опасаются путешествовать на майские праздники, а 34% – наоборот испытывают такие чувства из-за угрозы заразиться коронавирусом.

Если в ближайшее время все страны откроются для туристов, то наибольшее опасение для путешествий из-за угрозы коронавируса у россиян вызывает Китай (21%), Украина (17%), Италия (14%) и Таиланд (11%). Ни в какую страну не поехали бы 18% из-за угрозы заразиться.

Опрос проведен 11 апреля среди 1 тыс. 600 респондентов в не менее 80 регионах, 500 городах, статистическая погрешность составляет 2,5%.

Напомним, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал газете ВЗГЛЯД, что на майские праздники в РФ погода будет нестабильна: в первые – достаточно прохладной, а ко вторым намечается потепление.