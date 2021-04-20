Стало известно, кто заменит Бузову на месте ведущей «Дома-2»

Экс-участница «Дома-2» Рима Пенджиева может стать новой ведущей проекта после ухода Ольги Бузовой, она проходит стажировку на площадке, сообщили СМИ.

По информации источников «Комсомольской правды», Пенджиева уже приехала на площадку с Украины, предположительно, на стажировку.

Отмечается, что девушка может занять место ушедшей с проекта Бузовой, если справится с работой, в противном случае она останется на проекте в качестве участницы.

Ранее СМИ сообщили, что певица и телеведущая Ольга Бузова не будет вести шоу «Дом-2» на канале «Ю».

В данный момент ведутся съемки нового «Дома-2», в шоу принимают участие участники прежнего шоу Юлия Ефременкова и Саймон Марданшин, Надежда Ермакова и Глеб Жемчугов, Алена Рапунцель и ее семья – мама, сын и молодой человек. Первый выпуск обновленного «Дома-2» вышел в эфир 19 апреля.

Напомним, в конце 2020 года канал ТНТ объявил, что завершает показ «Дома-2». Глава «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров пояснил, что проект «Дом-2» закрывается из-за нерентабельности, так как в последние два года серьезно потерял аудиторию.