 

Стало известно, кто заменит Бузову на месте ведущей «Дома-2»

20.04.2021, 13:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-участница «Дома-2» Рима Пенджиева может стать новой ведущей проекта после ухода Ольги Бузовой, она проходит стажировку на площадке, сообщили СМИ.

По информации источников «Комсомольской правды», Пенджиева уже приехала на площадку с Украины, предположительно, на стажировку. 

Отмечается, что девушка может занять место ушедшей с проекта Бузовой, если справится с работой, в противном случае она останется на проекте в качестве участницы. 

Ранее СМИ сообщили, что певица и телеведущая Ольга Бузова не будет вести шоу «Дом-2» на канале «Ю». 

В данный момент ведутся съемки нового «Дома-2», в шоу принимают участие участники прежнего шоу Юлия Ефременкова и Саймон Марданшин, Надежда Ермакова и Глеб Жемчугов, Алена Рапунцель и ее семья – мама, сын и молодой человек. Первый выпуск обновленного «Дома-2» вышел в эфир 19 апреля.

Напомним, в конце 2020 года канал ТНТ объявил, что завершает показ «Дома-2». Глава «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров пояснил, что проект «Дом-2» закрывается из-за нерентабельности, так как в последние два года серьезно потерял аудиторию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / “Бодрость на всю неделю”. Подкопаева рассказала, с чего начинается ее понедельник

06.08 / Google заблокировала на YouTube более 2,5 тыс. связанных с Китаем каналов

11.01 / Конан-варвар стал учителем истории – Шварценеггер сравнил ворвавшихся в Капитолий с нацистами

06.11 / Шустер: Я хотел бы быть гражданином Украины

24.07 / В РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет

07.08 / Министр иностранных дел Белоруссии встретился с американским дипломатом

15.04 / МИД: Вызовы российских послов в Британии и Польше это вассалитет 21 века

14.08 / Археологи нашли в Кремле остатки военного Приказа конца XVII века

03.03 / Украина потребовала извинений от Словакии за шутку об обмене Закарпатья на вакцину

17.01 / Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика