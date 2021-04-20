 

Марина Зудина и Павел Табаков, Яна Чурикова и другие на презентации онлайн-кинотеатра

20.04.2021, 13:54, Разное
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Вчера в Москве прошла презентация нового онлайн-кинотеатра KION от компании МТС. По такому случаю на Мосфильме собралось множество знаменитостей, в том числе там были: Дарья Мороз, Константин Эрнст, звезды сериала “Чики” Алена Михайлова и Варвара Шмыкова, Юрий Колокольников, Алексей Агранович и Виктория Толстоганова, Сергей Бурунов, Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, Марина Зудина и ее сын Павел Табаков, Ирина Безрукова, Юрий Быков, Яна Чурикова, Наталья Синдеева, Михаил Козырев, Анатолий Белый, Анна Банщикова, Дмитрий Дюжев, Катерина Шпица, Антон Криворотов, Ирина Чеснокова, Евгений Кулик, Андрей Гайдулян, Лукерья Ильяшенко, Маша Цигаль, Илья Стюарт, Мурад Османн, Юлия Савичева, Рената Пиотровски, Иван Добронравов с супругой, Екатерина Мцитуридзе, Наталья Бочкарева, Эвелина Бледанс, Илья Бачурин, Дарья Повереннова, Роман Прыгунов, Владимир и Александр Котты и другие. Все фотографии гостей HELLO! собрал в галерее.

Дарья МорозКликните на фото для просмотра галереиМарина ЗудинаЯна ЧуриковаИрина БезруковаПавел Табаков

Генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин рассказал гостям о первых оригинальных проектах кинотеатра, среди которых “Секреты семейной жизни”, “Клиника Счастья”, “Сахаров”, “Афера”, “Хрустальный”, документальный фильм “Дуров”, “Немцы” и другие. С сегодняшнего дня некоторые из них уже доступны на онлайн-платформе KION.

Мишин также заверил, что до конца года в библиотеке онлайн-кинотеатра появится более 30 оригинальных фильмов и сериалов любого жанра. Всего же на стриминговом сервисе можно будет посмотреть несколько тысяч различных видео – от художественных картин до киносторис.

Полный фотоотчет с красной ковровой дорожки смотрите здесь.

Варвара ШмыковаАнна СнаткинаРената Пиотровски

Виктория Толстоганова и Алексей АграновичКликните на фото для просмотра галереи



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