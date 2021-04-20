Суд и следствие играют коду

За убийство музыканта бывший полицейский, ранее судимый за сбыт наркотиков, получил шесть месяцев тюрьмы.

Сергей Бабин (mr. Basic). Фото: @mr.basic.music

В сентябре прошлого года в селе Поповка, что на западе Крыма, погиб диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr. Basic. За несколько дней до смерти музыканта его избил бывший полицейский Артем Тесленко, приехавший с семьей на отдых в Крым.

Шесть дней Бабин пролежал в коме в Евпаторийской городской больнице, транспортировать его на вертолете в Симферополь евпаторийские врачи запретили. Родные музыканта считают, что медики не оказали ему надлежащей медицинской помощи.

Но не менее страшно другое: Следственный комитет квалифицировал действия Тесленко как «убийство по неосторожности», а суд приговорил его всего к 6 месяцам колонии.

Камнем по голове

Вечером 8 сентября компания из 12 человек собралась на ужин в лобби одной из мини-гостиниц Поповки. Они приехали на фестиваль электронной музыки Z.City, который у многих ассоциируется с более известным предшественником — Kazantip’ом, проводившимся в Поповке с 2001 по 2013 год.

Это был обычный семейный вечер, вспоминают участники встречи. Многие пришли с женами и детьми. Присутствовал и Сергей Бабин. На фестивале он был одним из хедлайнеров. Вместе со своей подругой Яной Путинцевой они искали рейсы в Москву, планируя улететь из Крыма утром 9 сентября.

К полуночи в лобби гостиницы уже выключили музыку. Друзья постепенно расходились спать, когда в помещение зашли трое молодых людей крепкого телосложения. Они были сильно пьяны, пытались что-то сказать присутствующим, но никто так и не понял, чего они хотели, рассказала «Новой» Яна Путинцева.

Явной агрессии с их стороны поначалу тоже никто не заметил. Молодых людей попросили покинуть помещение, и они вышли.

— Мы тогда все друг на друга посмотрели и молча пожали плечами. Было очевидно, что никто из наших их не знал.

Тишину разрушил звон разбитого стекла. Он раздался менее чем через минуту после того, как пьяная компания вышла из домика. Тогда двое сидевших в лобби парней решили выйти на улицу, посмотреть, что происходит, а девушки пошли искать совок, чтобы собрать разлетевшиеся осколки.

Курорт Поповка в Крыму. Фото: krymea.ru

Даже несмотря на неприятный инцидент, никто не собирался лезть на рожон и с кем-то драться, говорит Путинцева. Сергей Бабин тоже остался внутри гостиницы. В распоряжении «Новой» есть фото, где он корчит гримасы на фоне разбитой входной двери.

— Минут через 15 мы услышали крики и вышли на улицу. Те пьяные люди сидели на детской площадке за углом дома. Мы подошли туда, они начали кричать, что убьют нас, говорили, что всех запомнили, и знают теперь, где мы живем.

Спустя несколько минут, рассказывают очевидцы, пьяная компания перешла от угроз к действиям. Один из мужчин пошел в сторону Андрея, владельца гостевого дома (он отдыхал вместе с друзьями Бабина. — Д. А.). Андрей распылил перцовый баллончик. У друга нападавшего, Артема Тесленко, появление аэрозоля вызвало ярость.

Андрей попытался распылить перцовый газ в сторону Тесленко, тот отвернулся и начал кричать: «Еще! Давай еще!» — рассказывают очевидцы. Позже Тесленко наклонился и стал собирать валявшиеся вокруг него камни и бросать их в стоящих напротив людей

— Мы все говорили, что не хотим никакой драки, пытались как-то его успокоить, но ничего не помогало.

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Человек просто озверел, и когда он начал бросать камни, мы стали отходить.

Я побежала в сторону веранды, хотела добежать до телефона и вызвать полицию. Как только добежала, кто-то из наших крикнул: «Бэйсик!»

По словам друзей Бабина, в момент первого удара Сергей держал руки в карманах, и явно не был настроен на драку. После удара он упал, но быстро поднялся и хотел убежать от Тесленко, но тот догнал его и ударил по голове камнем, который держал в руке.

Яна Путинцева вспоминает, что после второго удара Тесленко развернулся и начал убегать. По всей видимости, оттого, что у Бабина сразу началось обильное кровотечение. Кровь шла настолько сильно, что спустя несколько минут, после того, как Яна подбежала к Сергею, вся ее одежда приобрела кроваво-алый оттенок.

Я на коленях умоляла, говорила: «Спасите его»

После удара камнем Сергей оставался в сознании. Он мычал от боли, практически не разговаривал, но по глазам было видно: он понимает, что происходит, рассказывает Яна Путинцева.

Друзья Бабина вызвали скорую и дозвонились до местного врача, который в считанные минуты оказался на месте и сделал Бабину обезболивающий укол.

— Его одежду можно было просто выжимать от крови. Я принесла новую [одежду], переодела его. К тому моменту приехала скорая, и я поехала с ним в [евпаторийскую городскую] больницу.

Шел четвертый час ночи, в больнице практически никого не было. Из специалистов, которые могли провести избитому музыканту первичный осмотр, на месте оказался лишь дежурный травматолог.

Поначалу, рассказывает Яна, Бабин некоторое время просто пролежал в коридоре. Позже ему сделали МРТ головы, УЗИ, подняли на второй этаж и завезли в палату. На вопрос Яны о том, когда Сергея осмотрит нейрохирург, сотрудники больницы ответили, что он «будет не раньше 10 утра».

— Я разговаривала с травматологом, но он ничего мне не мог сказать. Бормотал что-то себе под нос, а потом на меня посмотрел и сказал: «Ну он же пьяный был, наверное, сам упал». Я доказывала, что никто из нас практически ничего не пил, но все без толку.

Позже Яна была вынуждена уехать из больницы на несколько часов. За это время она успела дать пояснение полицейским и совместно с друзьями найти нейрохирурга в Симферополе, который согласился принять и прооперировать Бабина, если руководство евпаторийской больницы даст согласие на транспортировку.

Яна Путинцева. Фото: личная страница в соцсетях

Вернувшись в больницу около 9 утра, Яна обнаружила, что Сергей по-прежнему лежит в палате на втором этаже. Пускать в палату, где лежал Сергей, Яну отказались, аргументируя это тем, что доступ посторонним на второй этаж больницы запрещен.

В распоряжении «Новой» есть видео, на котором два человека в зеленых врачебных халатах на повышенных тонах требуют от Путинцевой выйти из палаты и захлопывают перед ее лицом дверь. На этом же видео в течение нескольких секунд видно Сергея Бабина. Он лежит на кушетке, скрестив руки под головой, перемотанной окровавленным бинтом. На его правом глазу видна крупная гематома темно-синего цвета. Очевидно, что Бабин еще находится в сознании. Человек в зеленом халате обращается к нему, просит открыть глаза, после чего видео прерывается.

Друзья Бабина говорят, что даже после того, как утром 9 сентября нейрохирург вышел на работу, осматривать Сергея он начал не сразу — лишь через 40 минут.

— Он ходил к другим пациентам, осматривал их, и только когда я уже буквально на коленях умоляла, говорила: «Спасите его» — только тогда он подошел. То есть он осмотрел пациента в критическом состоянии последним, говорит Путинцева.

После осмотра Бабина определили в реанимацию, а нейрохирург в разговоре с друзьями больного сказал, что его транспортировка возможна, но потребует медицинского сопровождения.

На другом видео, которое друзья Сергея Бабина передали «Новой газете», нейрохирург говорит, что на территории учреждения приземлился двухместный вертолет санавиации. Бригада медиков прилетела за другим пациентом, но может взять на борт и Сергея. Друзья Бабина говорят, что отдельно обсуждали этот вопрос с представителями санавиации, и те также дали устное согласие на транспортировку. Требовалась лишь подпись заместителя главного врача.

— Заместитель главврача был единственным, кто отказывался давать согласие на транспортировку. У нас уже со всеми было договорено: нас ждали в Симферополе, вертолет готов был нас забрать, лечащие врачи в Евпатории согласны. Зам. главврача же отказывался под разными предлогами:

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то он говорил, что везде одинаковые врачи, и в Симферополе нам никто не поможет, потом он просто прошел мимо и сказал, что у него — обед, а в третий раз сказал уже, что пациент нетранспортабелен.

Впрочем, если судить по видеозаписям, которые друзья Сергея Бабина снимали в больнице, была как минимум еще одна причина, по которой Алексей Ковязин (зам. главврача.— Д. А.) отказывал в транспортировке. Это предписание Роспотребнадзора. По всей видимости, речь шла о том, что у Бабина отсутствовал актуальный тест на ковид.

Спустя несколько недель после инцидента представители евпаторийской больницы заявят, что сделали все возможное, чтобы спасти жизнь избитого музыканта.

«К пациенту неоднократно вызывали нейрохирургов, анестезиологов, проводились консультации по системе телемедицины. <…> Также консультировали ведущие специалисты-нейрохирурги города Москвы», — говорил Алексей Ковязин в эфире НТВ.

Около трех часов дня у Сергея начало нарушаться дыхание, а около шести вечера он впал в кому. Спустя шесть дней Бабин умер, не приходя в сознание.

Максимум — условка

Убийцу Сергея Бабина удалось найти на следующий день после нападения: помогла продавщица одного из продуктовых магазинов, которая видела нападавших и знала, где они живут.

Артем Тесленко, житель Нижнего Новгорода, приехал отдыхать в Поповку вместе со своей семьей. Он — бывший полицейский, осужденный за сбыт наркотиков. В 2008 году его приговорили к 9 годам колонии, однако уже через 5,5 года выпустили по УДО.

Несмотря на оперативное задержание подозреваемого, в дальнейшем следствие начало буксовать. Еще на первых этапах расследования следователь попросил родственников Бабина не нанимать адвокатов. Он говорил, что дело — очень простое, а приговор, очевидно, будет обвинительным, рассказывает брат погибшего Александр Бабин.

Первым тревожным звоночком стала мера пресечения. Несмотря на непогашенную судимость и отсутствие регистрации в Крыму, суд оставил Тесленко под подпиской о невыезде.

Фото: @mr.basic.music

Следствие настаивало, что деяние, которое совершил Тесленко, следует квалифицировать по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание — два года лишения свободы.

Тогда семье Бабина посоветовали срочно найти адвоката, который сможет добиться переквалификации преступления.

— Мы кинули клич в соцсетях. Пошла обратная связь. Одной из откликнувшихся адвокатов оказалась Виолетта Волкова — достаточно медийный человек. Нам показалось, что она была настроена по-боевому. Говорила, что сейчас мы всё [дело, выстроенное на следствии] будем ломать. И мы ей доверились. Как позже выяснилось, абсолютно зря.

Боевой настрой Волковой пропал после первой поездки в Крым, рассказывают родственники Сергея Бабина. С чем именно это было связано, они не знают. Но

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по возвращении в Москву Волкова пояснила родственникам, что «максимум, на что можно рассчитывать — это условка».

После этого адвокат практически перестала контактировать с потерпевшими, вспоминает Яна Путинцева. Каждый раз, когда кто-то из родственников или друзей пытался связаться с ней и узнать о ходе дела, Волкова «говорила, что этого делать не нужно, это сделаем потом».

— Потом на какое-то время она вообще пропала, говорила, что у нее якобы коронавирус и она ничего не может делать, — добавляет Яна.

Путинцева — единственная из свидетелей преступления, кому удалось дать показания в ходе следствия. И то лишь благодаря собственной настойчивости: она лично приезжала в Крым и добивалась аудиенции у следователя. Других друзей убитого, присутствовавших на месте убийства, следователь даже не вызвал.

В итоге дело так и не переквалифицировали, и материалы ушли в суд.

— Волкова сказала, что раз на следствии сломать не удалось, будем ломать на суде. Мы снова посоветовались со знакомыми. Нам тогда сказали, что все, на суде уже сломать ничего не удастся, что все это нужно было делать на этапе следствия. В итоге мы, конечно, от Волковой отказались, — говорит Александр Бабин.

Виолетта Волкова отказалась комментировать «Новой» дело об убийстве Сергея Бабина, сославшись на то, что у нее «нет разрешения от родственников [погибшего] давать какие-либо комментарии».

Хотел бы убить — добил бы

После Виолетты Волковой адвокатом, представляющим интересы родственников Сергея Бабина, стала Наталья Чиркизова. По ее словам, краеугольными камнями в судебном заседании стали проведенная в ходе следствия экспертиза и поведение государственного обвинителя, который «принял на себя роль адвоката убийцы».

В ходе суда прокурор интересовалась у свидетелей, мог ли обвиняемый добить Бабина. Такая постановка вопроса, считает Чиркизова, — очевидное свидетельство предвзятости прокурора.

— Она пыталась защитить версию следствия, что если бы Тесленко хотел убить Бабина, то он бы добил его, когда тот окровавленный лежал на земле. А раз не добил, значит, и не хотел убивать.

Сам Тесленко на суде заявлял, что его спровоцировали. Он ссылался на реплику девушки, которая якобы в грубой форме выставила его за пределы гостиницы, а также на то, что сам Бабин «отпускал оскорбления в его адрес».

На руку Тесленко сыграло и экспертное заключение, которое было проведено на этапе следствия в евпаторийском бюро судебных экспертиз. Исследовавший материалы дела эксперт пришел к выводу, что причиной смерти Сергея Бабина был не удар в голову, а травма, полученная при падении с высоты собственного роста. Таким образом, прямая причинно-следственная связь между ударом и смертью отсутствовала.

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Камень, который, по словам очевидцев преступления, был в руке у Тесленко во время удара, в материалах дела отсутствовал вовсе.

Сергей Бабин и Яна Путинцева. Фото из соцсетей

Наталья Чиркизова говорит, что она заказала альтернативную экспертизу, которую проводил эксперт из Оренбургской области. Он пришел к противоположному выводу. В результате, чтобы разрешить противоречия двух экспертиз, суд назначил третью — и снова отправил материалы дела в Евпаторию.

Защита протестовала против этого решения, но безрезультатно.

— Как это так? Эксперт, чья экспертиза оспаривается, работает в бюро. И суд отправляет материалы в это же бюро, просто другому эксперту. Ну разве он вынесет решение, которое будет прямо противоречить решению его коллеги? — возмущается Чиркизова.

Родственники Бабина говорят, что к концу суда над Тесленко уже и не надеялись на переквалификацию преступления, но предполагали, что убийца получит максимальный срок по 109-й статье — два года колонии, поэтому приговор в 6 месяцев стал шоком.

— В приговоре написано, что суд учел аморальное поведение погибшего. Какое аморальное поведение? Он стоял, держа руки в карманах, вообще не участвуя в этой перепалке. Он не был пьяным. Где суд нашел аморальное поведение? — говорит брат погибшего Александр Бабин.

Наталья Чиркизова добавляет, что у нее вызывает ряд вопросов сама личность убийцы. Она с иронией замечает, что он, пожалуй, единственный осужденный за сбыт наркотиков, которому удалось выйти досрочно, отсидев половину срока, и единственный в РФ человек с непогашенной судимостью, который получил полгода колонии.

Защита потерпевшей стороны уже подала апелляцию на приговор.

Давид Аксельрод

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