«Развернулись и ушли» — учителя во французской Ницце отказались прививаться AstraZeneca

В городе Ницца подавляющее большинство учителей старшего возраста отказались прививаться от коронавируса препаратом AstraZeneca. По словам местной чиновницы, люди тут же «разворачивались и уходили», когда узнавали, что доступна только британская вакцина, пишет Daily Mail.



Reuters

Подавляющее большинство учителей во французской Ницце отказались прививаться от коронавируса препаратом AstraZeneca. Из 3000 преподавателей на прививку записалось только 58 человек, пишет Daily Mail.

В прошедшие выходные во Дворце выставок Ниццы открылся центр массовой вакцинации. 4000

доз были доступны людям старше 55 лет, которые работают по профессии с высоким риском заражения. Это означало, что принять участие в кампании могли 3000 учителей.

Но спустя всего четыре часа работы центр был вынужден закрыться из-за отсутствия спроса. Ведь на прививку пришли только 2%, подпадающих под возрастной критерий учителей, поясняет издание.

Местная чиновница Энн Фраковяк-Жакоб считает, что нежелание принимать вакцину вызвано паническими настроениями, созданными вокруг AstraZeneca. По её словам, приходившие в центр люди «разворачивались и уходили», когда узнавали, что их собираются прививать британским препаратом.

Ранее Эммануэль Макрон называл средство AstraZeneca «квази-неэффективным» для пожилых людей и приказал применять его только для прививки молодых. Затем французский президент кардинально изменил своё отношение. Причиной стало исследование, которое показало, что вакцина способна вызвать тромб у молодых людей, поэтому её использование ограничилось пожилыми гражданами, отмечает Daily Mail.

Такое поведение Макрона лишь усилило и без того скептическое отношение французов к вакцинам. Недавний опрос общественного мнения показал, что 61% жителей страны теперь считают прививку AstraZeneca «небезопасной».

Местные власти в Ницце попытались объяснить низкую явку в центр вакцинации путаницей с ограничениями по возрасту и профессиям. Но, по мнению Фраковяк-Жакоб, французы просто-напросто «не доверяют» британскому препарату, несмотря на то что мировые органы здравоохранения и собственный регулирующий орган Европы заявляют, что его польза намного превышает риски.

Центр вакцинации в Ницце собирается вновь открыться в понедельник, но в этот раз он будет предлагать прививки Pfizer и Moderna в надежде привлечь больший интерес. Вакцины AstraZeneca будут отправлены в ближайшую пожарную часть для использования государственными служащими из приоритетного списка.

Примечательно, что центры вакцинации в Ницце пустовали, несмотря на то что во Франции вновь растёт число заболевших COVID-19. К настоящему моменту общее количество заражений в стране достигло 5,2 млн, смертей от коронавируса — более 100 тыс.

На сегодняшний день во Франции около 12 миллионов человек (18,4% населения) получили как минимум первую дозу вакцины против коронавируса. При этом полный курс прошли примерно 4,5 миллионов (6,6%), обращает внимание Daily Mail.

Несмотря на это, тысячи доз AstraZeneca «пропадают впустую из-за паники, вызванной президентом Макроном». Политические оппоненты предположили, что французский лидер, выступающий против брексита, отчасти ставит эффективность и безопасность вакцины под сомнение, чтобы таким образом «задеть» Британию, считает издание.

Мэр Кале Наташа Бушар входит в число тех, кто обвиняет Макрона в создании «волны паники». «Действительно необходимо провести национальную кампанию, чтобы объяснить, что негативных последствий у этой вакцины (AstraZeneca. — ИноТВ) не больше, чем у Pfizer или Moderna», — считает она.