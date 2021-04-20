 

«Они, должно быть, ненавидят футбол» – обозреватель Guardian раскритиковал топ-клубы за попытку отгородиться от остальных в своей Суперлиге

20.04.2021, 13:48, Новости дня
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Отдельную футбольную Суперлигу из топ-клубов Европы могли придумать только люди, ненавидящие футбол, пишет обозреватель Джонатан Ли в своей статье для The Guardian. По мнению Ли, Суперлига станет бесконечным реалити-шоу, превратит футбол в огромное потребительское благо и оторвёт спорт от его традиций.


Reuters

В минувшее воскресенье 12 европейских футбольных клубов согласились создать отдельную Суперлигу, пишет обозреватель Джонатан Ли в своей статье для The Guardian: три из Италии, три из Испании и шесть из Англии.

По мнению Ли, такая идея могла прийти в голову только тем людям, которые ненавидят футбол. Ненавидят настолько, что хотят урезать его, распотрошить, начиная с юношеского футбола и заканчивая чемпионатом мира. Как пишет Ли, сама идея соревновательного спорта была для этих людей лишь помехой на пути к истинной цели — которая, по сути, всегда была главной целью капитализма. Неподконтрольному капиталу никогда не было достаточно обычного места за столом, и он всегда требовал больше власти для создания собственных правил.

В основе идеи футбольной Суперлиги лежит неприязнь к главному смыслу самого спорта как соревнования между нациями и культурами, городами и регионами, идеями и системами, считает автор. Футбол был экосистемой с верхушкой, середняками и аутсайдерами. Суперлига же станет телевизионным реалити-шоу, единственной целью которого будет постоянное создание контента, неприязни и тем для обсуждений. Этот турнир будет постоянно надувающимся пузырём напряжения, в котором ничто на самом деле не важно. Ждали матча между «Ливерпулем» и «Реалом»? Ничего страшного, они снова сыграют завтра вечером, а потом ещё через три дня. Футбол превратится в бесконечный поток удовлетворения потребностей, неизмеримое потребительское благо. 

При этом многие болельщики хотят именно этого, отмечает Ли. Речь идёт о миллионах фанатов по всему миру, не имеющих особой исторической связи с футболом и не видящих смысла в том, чтобы не создавать Суперлигу ради сохранения традиций.

Многое пока остаётся неясным, подчёркивает автор. Продолжит ли ФИФА сопротивляться идее Суперлиги, даже если чемпионат мира из-за этого сильно потеряет в своём статусе? Будут ли игроки топ-клубов готовы к тому, чтобы завершить ради Суперлиги карьеры в своих национальных сборных? 

В любом случае, противостояние Суперлиге будет идти ещё долго и на разных фронтах, резюмирует автор. Между тем, причина, почему топ-клубы решили создать отдельную лигу именно сейчас, понятна, отмечает Ли: многие из них испытывают значительные финансовые проблемы.



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