 

Bloomberg – в США два человека разбились насмерть в машине с автопилотом

20.04.2021, 13:48, Новости дня
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В штате Техас разбилась и загорелась машина Tesla, погибли двое мужчин. Как пишет Bloomberg, прибывшие полицейские и спасатели обнаружили, что в автомобиле не было водителя. Несмотря на заявления компании Tesla о возможностях автопилота, в водительском кресле всегда должен находиться человек, готовый взять управление на себя, подчёркивает телеканал.

Машины Tesla разбивались и раньше, чем же так необычен этот случай?

КЕВИН МИЛЛЕР, Bloomberg News: Этот случай необычен тем, что, когда полиция и спасатели прибыли на место, ничто не указывало на то, что в водительском кресле кто-то было. Два мёртвых человека в машине — один на переднем пассажирском сидении, а другой, владелец транспортного средства, на заднем сидении, сидел прямо. По словам полиции, нет никаких свидетельств причастности третьего лица. Так что машина, похоже, работала в режиме без водителя.

Полиция сообщала ещё какие-то подробности о своей версии событий?

КЕВИН МИЛЛЕР: На месте происшествия члены семьи рассказали местным СМИ, что владелец транспортного средства в какой-то момент выехал на своей машине со двора, перебрался на заднее сидение и отправился в путь. Не совсем ясно, был ли задействован полностью беспилотный режим, режим автопилота. Это представляется вероятным, но пока нет информации о том, что таково мнение полиции. Огонь… Да, говорите!

Именно. Учитывая, что Tesla говорит, что их машины способны работать полностью автоматически. Бывают ли вообще ситуации, когда человеку не следует находиться в водительском кресле?

КЕВИН МИЛЛЕР: Никогда! На YouTube можно иногда увидеть кадры со спящим за рулём водителем или ситуации, когда водителя как будто бы нет. Но это потому, что с машиной можно, так сказать, немного пошутить: создать как будто бы давление на руль. Никакие заявления или действия Tesla не означают, что кто-то должен управлять машиной, не сидя в водительском кресле и не контролируя руль в готовности взять управление на себя, если у машины возникнут проблемы.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2021 года.



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