Глава новосозданной Суперлиги Европы заявил о возможности провести свой чемпионат мира по футболу

Речь об этом зашла в связи с тем, что ФИФА может запретить участвовать в международных соревнованиях под своей эгидой тем спортсменам, которые будут выступать в Суперлиге Европы.

Перес заявил, что если футболистам действительно не позволят играть на чемпионате мира в Катаре 2022 года, он и его единомышленники создадут “свой собственный турнир чемпионата мира”.

Контекст:В ночь на 19 апреля 12 футбольных европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира – Суперлиги Европы. В состав клубов-основателей вошли шесть команд английской Премьер-лиги – “Арсенал”, “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхем”, – а также по три клуба из Италии и Испании: “Интер”, “Милан”, “Ювентус”, “Барселона”, “Реал” и “Атлетико”. Ожидается, что к Суперлиге присоединится еще три клуба.

В УЕФА новый турнир назвали “циничным проектом”, который основан на личных интересах нескольких клубов. Турнир также раскритиковал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, Суперлига нанесет большой ущерб футболу.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что футболисты, которые сыграют в турнире Суперлиги Европы, не смогут выступить в составах своих национальных команд на чемпионатах мира и Европы.

19 апреля член исполкома УЕФА, президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер сообщил, что 23 апреля УЕФА на внеочередном заседании исполкома может исключить из Лиги чемпионов трех полуфиналистов турнира – “Челси”, “Манчестер Сити” и “Реал”.

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