 

Экс-продюсер Мики Ньютон Фалеса высказался о ее карьере

20.04.2021, 13:46, Новости дня
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“У нее было очень много советчиков. Она пришла ко мне и сказала, что хочет работать самостоятельно. Ушла в свободное плавание без материала, без имени и в течение полугода превратилась в никого и в ничто”, – заявил Фалеса.

Контекст:Юрий Фалеса продюсировал Мику Ньютон (Оксану Грицай) с 2002-го по 2009 год. 
В 2011 году Мика Ньютон представляла Украину на конкурсе “Евровидение”, заняв четвертое место. В том же году певица переехала в Лос-Анджелес (США), чтобы записать англоязычный альбом, однако он так и не вышел.
После этого Мика Ньютон решила сменить профессию и стать актрисой, начав заниматься в США с преподавателем по актерскому мастерству Иваной Чаббак. В это же время она подала документы на получение Green Card в качестве таланта. В ожидании документов певица зарабатывала на жизнь, преподавая вокал.
В 2018 году артистка вышла замуж за актера Криса Сааведру, который сейчас является владельцем модельного агентства Saint Agency. О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года. По словам певицы, они познакомились в 2012 году на парковке возле супермаркета, но только год спустя состоялось их первое свидание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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