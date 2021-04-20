Трамп о Путине: Он мне нравился, я ему нравился

“Говорят: “Вот, он любит Россию”. Ладить с Россией – это хорошо, а не плохо. Ладить с Китаем – это хорошо”, – сказал Трамп.

Он отметил, что в отношениях с Китаем проблема заключалась в ситуации с распространением коронавируса.

Трамп выразил мнение, что его предшественник Барак Обама называл КНДР “главной проблемой” и говорил о вероятной войне.

“Но войны не было, мы отлично поладили. [Ким Чен Ын] писал мне письма, он понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого. Я отлично ладил с президентом Путиным, он мне нравился, я ему нравился. Это хорошо, а не плохо”, – добавил он.

Контекст:Американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман отмечал, что “идеологически Трамп, кажется, имеет некоторую симпатию к Путину”.

“Он любит нигилистов и не верит в правила, основанные на порядке, он не любит демократию. Он верит в то, что великие державы должны заключать сделки между собой, а страны между этими державами должны быть просто субдержавами – объектами соглашений великой власти над их головами”, – говорил Фрид.

Во время предвыборных дебатов тогдашний кандидат в президенты Джо Байден называл Трампа “марионеткой Путина” и обвинял в нежелании говорить главе Кремля о “вознаграждении за головы американских солдат” – The New York Times сообщала, что РФ платила талибам за убийства военнослужащих из международной коалиции, в том числе из США. Также Трампа обвиняли в том, что он предпочел поверить Путину, а не американской разведке, представители которой убеждали, что Северная Корея может нанести по Америке удар баллистической ракетой.

Трамп проиграл выборы, его каденция завершилась 20 января, когда в должность вступил Байден.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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