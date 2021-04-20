 

Трамп о Путине: Он мне нравился, я ему нравился

20.04.2021, 13:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Говорят: “Вот, он любит Россию”. Ладить с Россией – это хорошо, а не плохо. Ладить с Китаем – это хорошо”, – сказал Трамп. 

Он отметил, что в отношениях с Китаем проблема заключалась в ситуации с распространением коронавируса.

Трамп выразил мнение, что его предшественник Барак Обама называл КНДР “главной проблемой” и говорил о вероятной войне. 

“Но войны не было, мы отлично поладили. [Ким Чен Ын] писал мне письма, он понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого. Я отлично ладил с президентом Путиным, он мне нравился, я ему нравился. Это хорошо, а не плохо”, – добавил он. 

Контекст:Американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман отмечал, что “идеологически Трамп, кажется, имеет некоторую симпатию к Путину”. 
“Он любит нигилистов и не верит в правила, основанные на порядке, он не любит демократию. Он верит в то, что великие державы должны заключать сделки между собой, а страны между этими державами должны быть просто субдержавами – объектами соглашений великой власти над их головами”, – говорил Фрид. 
Во время предвыборных дебатов тогдашний кандидат в президенты Джо Байден называл Трампа “марионеткой Путина” и обвинял в нежелании говорить главе Кремля о “вознаграждении за головы американских солдат” – The New York Times сообщала, что РФ платила талибам за убийства военнослужащих из международной коалиции, в том числе из США. Также Трампа обвиняли в том, что он предпочел поверить Путину, а не американской разведке, представители которой убеждали, что Северная Корея может нанести по Америке удар баллистической ракетой.
Трамп проиграл выборы, его каденция завершилась 20 января, когда в должность вступил Байден.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.10 / Трамп понизил Макрона в должности

11.08 / Экономика: Российское мясо распробовали за рубежом

25.11 / Украинские звезды записали клип, в котором призвали поклонников разорвать круг насилия

17.10 / Россиянку Осипову решили перевести в тюрьму Канзаса после отбытого срока

14.11 / Республиканцы оспорили итоги выборов в Мичигане и Пенсильвании

10.09 / Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

24.09 / МИД назвал фантасмагорическими заявления Зеленского о «планах» РФ по переделу мира

10.09 / Двух сотрудников СБУ подозревают в разглашении гостайны

29.09 / В Днепре после нападения домашних овчарок скончался двухлетний ребенок

10.09 / Стало известно о самочувствии первых 13 привитых от коронавируса москвичей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика