 

Украина могла заморозить работу консульств в РФ – это было бы повышение ставок – экс-глава МИД Грищенко

20.04.2021, 13:46, Новости дня
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“Взаимность в данном случае означает, что одного дипломата поменяли на другого. Практика разнообразна. И если ты не хочешь повышать уровень напряжения, то вместо того, кого другое государство объявило персоной нон грата, оглашаешь персоной нон грата одного дипломата этого государства. На полное совпадение должности, опыта и так далее, не обращают внимание. Один на один. А кто этот один – другое дело. Об этом не сообщается публично, но обычно смотрят, насколько тот, кого планируется выслать в ответ, действует в соответствие с Венской конвенцией”, – пояснил Грищенко.

Он отметил, что высылая российского дипломата Украина не только дает ответ, но и сообщает России о недопустимости агрессивных действий.

“Мы не просто высылаем дипломата, а заявляем о недопустимости агрессивных действий РФ. Повышать ставки в ответ есть чем. Можно рассмотреть вопрос, для чего вообще в России функционируют наши консульства. Мы могли бы заморозить их деятельность. Это был бы яркий и весьма серьезный ответ России. И, к слову, серьезная экономия бюджетных средств. Конечно, решения должны приниматься после всесторонней оценки их соответствия нашим нынешним интересам. Но, я считаю, этот вариант нужно как минимум рассмотреть”, – подчеркнул собеседник.

По его мнению, в России не воспринимают действия украинских консулов.

“Консульства создавались в те времена, когда были широкие экономические, культурные, гуманитарные контакты. В нынешней ситуации взаимодействие сведено к минимуму. Утверждение, что консульства помогают нам защищать права украинских граждан – это иллюзия. Чтобы консулы могли реально помогать, надо чтобы было нормальное восприятие их шагов, демаршей, заявлений, действий. В данном случае этого всего нет”, – резюмировал Грищенко.

Контекст:20 апреля МИД России опубликовал заявление, в котором назвал высылку советника российского посольства из Киева “очередным недружественным шагом украинской стороны”. В ведомстве подчеркнули, что не могут рассматривать высылку российского дипломата из Украины “в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве”.
16 апреля в Санкт-Петербурге задержали консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка, якобы, при получении “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”, позже его отпустили.
17 апреля в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило “в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге”. Ему объявили о “нежелательности пребывания” консула на территории России. Сосонюку рекомендовали уехать из РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
В Министерстве иностранных дел Украины пообещали ответ на задержание консула, инцидент в ведомстве назвали грубой провокацией со стороны России.
В МИД заявляли, что российский дипломат должен покинуть Украину. Ноту об этом направили 19 апреля.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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