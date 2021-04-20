Во Франции найдено парное мезолитическое погребение

Учёные нашли во Франции новое мезолитическое погребение. В отличие от других подобных артефактов, выявленное захоронение является парным.

Могильники времён эпохи мезолита являются довольно редкой находкой для европейских стран. Так, во всей Франции подобных артефактов известно не более пяти десятков. Тем более ценно открытие исследователей в юго-западном Кассенёе. Здесь археологи Национального института превентивных археологических исследований в ходе раскопок наткнулись на останки древнего человека. Сооружение, в котором были похоронены люди мезолита, обнаружили случайно 12 лет назад при подготовке территории к постройке жилого комплекса. Власти департамента Лот-и-Гаронна, в юрисдикции которого расположено захоронение, приняли решение провести здесь раскопки. Уникальным погребение, выявленное в полуторакилометровой зоне разработок, делает то, что оно парное. В могиле лежат останки сразу двух предков современного человека.

Радиоуглеродный анализ позволил установить примерный возраст скелетов и костей. Оказалось, что на дне ямы глубиной в один метр, выкопанной в форме овала, умершие были погребены около 11 тысяч лет назад. Этот период относится к раннему мезолиту, хорошо сохраниться им позволила низкая кислотность почвы с известняковой основой. Интересно, что, как и в аналогичных могилах тех времён, в Кассенёе тела также находятся в сидячем положении. Верхнюю часть ямы заполняли останки после кремации, перемешанные с окатышами охры и фрагментами кремня. Это может свидетельствовать о соблюдении определенных ритуалов религиозного характера.

Сейчас пока нет точных данных, является ли двойное погребение одиночным, или это только один из элементов группового захоронения. Оба варианта встречаются среди артефактов того времени. Нет пока точного ответа и на вопрос, помещались ли тела в какие-либо контейнеры, или были уложены непосредственно в землю. Возможно, их перед ритуалом оборачивали в шкуры животных, не сохранившиеся до современности. Дальнейшие исследования дадут возможность установить пол, возраст и происхождение людей, а также наличие заболеваний или травм, полученных в бою или на охоте.

Источник: polit.ru