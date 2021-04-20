 

Юрий Фалеса прокомментировал слухи о воссоединении Ани Лорак с бывшим мужем

20.04.2021, 13:36, Разное
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Продюсер Юрий Фалеса, который является бывшим гражданским мужем Ани Лорак, прокомментировал слухи о возможном воссоединении певицы с экс-супругом. Пара уже два года в разводе после того, как Мурата Налчаджиоглу публично уличили в неверности артистке.
По словам первого мужчины Ани Лорак, она поступила правильно. Продюсер считает, что больше чем на 50% это верное решение, так как у пары есть совместная дочь. Юрий Фалеса убежден, что ради ребенка можно простить измену.

Он вспомнил, что впервые увидел 13-летнюю Каролину Куек на музыкальном фестивале. Она покорила его своим голосом и манерой исполнения, поэтому продюсер подошел и спросил: «Девочка, хочешь стать звездой?». Естественно, от такого предложение Ани Лорак отказаться не смогла и начала работать в его продюсерском центре. Юрий Фалеса признается, что за 40 лет своей профессиональной деятельности он не видел такого трудоголика, как его подопечная. Спустя время продюсер понял, что у него к Ани Лорак возникли чувства. Свой роман пара скрывала, так как для артистки лучше «быть свободной», а он был на тот момент в браке. Юрий Фалеса решился на развод, пара разделила двух детей. С ним остался сын, а дочь продолжила жить с матерью. Сейчас продюсер убежден, что допустил ошибку, так как наследница с ним не общается и даже не сообщила, что он стал дедушкой.

С Ани Лорак Юрий Фалеса расстался в 2005 году после того, как певицу отстранили от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение». Полгода она была в тяжелом моральном состоянии. Разошлась пара в хороших отношениях, а продюсер оставил экс-возлюбленной и музыку, и команду. Расставание пережить Юрию Фалесе было тяжело, так как певица стала для него всем. Спасение он нашел в любимой работе.



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