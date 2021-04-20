Ученые: В Арктике могут снова прорасти зеленые деревья и кустарники

Учёные из США прогнозируют, что в будущем в Арктике могут снова прорасти зелёные деревья и кустарники. Это является результатом глобального потепления и стремительного таяния ледников.

Около 120 тыс. лет назад Арктика не была покрыта льдами, а к водам Северного Ледовитого океана вдоль всего побережья тянулись зелёные растения. Тогда средняя температура Земли была существенно выше той, что фиксируется сейчас. Несмотря на это, глобальное потепление и таяние ледников говорит об увеличении этого показателя. Таким образом, объясняют исследователи из Университета Колорадо, в будущем Арктика снова покроется деревьями и прочими растениями и на Земле станет ещё теплее, чем сейчас. Всё дело в способности зелёных насаждений поглощать тепло. Свет от снега и льда отражается словно от зеркала и, как следствие, большая часть тепла уходит обратно в космос. Если же Арктика покроется растениями, то в этом случае тепло будет поглощаться с ещё большим усилием и средняя температура вернётся к прошлым показателям.

Первые образцы замёрзшего грунта из Гренландии удалось получить учёным Вермонтского университета в 1966 году. Они доставили в лаборатория материал, собранный с глубины 1,5 километра. Грунт пролежал до 2019 года, когда его решил изучить эксперт Эндрю Крайст. Он объяснил, что благодаря резкому похолоданию на территории Арктики, земля буквально заморозила все растения и хранила их как в морозильнике. Таким образом без труда удалось найти следы растений, возрастом до 110 тыс. лет. В частности, Крайст рассказал, что где был взят образец грунта, когда-то был хвойный лес.

Источник: gazeta.ua