Мнение: Какую правду о Навальном от нас скрывают?

Навального перевели из покровской колонии во владимирскую, на территории которой находится тюремная больница.

В колонию приехали врачи, но их снова не допускают к Навальному.

Для меня очевидно, что решение не пускать к Навальному врачей, которым он доверяет, это решение, принятое не во ФСИН. А совершенно в других кабинетах. Возможно, в одной из башен Кремля, для обитателей которой «чем хуже, тем лучше».

Меня ничуть не удивит, если когда-нибудь выяснится, что приказ недопускать к Навальному врачей, которым он доверяет, поступил от облаченных властью маньяков-мазохистов, получающих удовольствие, похожее на оргазм, когда они узнают про негодование приличных людей во всем мире, требующих от российских властей допустить к Навальному врачей, которым он доверяет.

Хотя вполне возможно, что состояние Алексея сегодня настолько критическое, что принято решение скрыть это. Вот и не допускают к Навальному врачей, которым он доверяет.

PS Полчища троллей завалили соцсети, в том числе и ЖЖ, вопросами, чем Навальный лучше других арестантов, почему к нему надо допускать врачей с воли, а у других арестантов такой возможности нет?

Вообще-то у всех арестантов есть возможность пригласить в тюрьму или колонию медицинских специалистов. Это предусмотрено Правилами внутреннего распорядка.

Дословно:

129. Осужденные могут получать дополнительную лечебно-профилактическую помощь, оплачиваемую за счет собственных средств …

130. Для этого осужденный обращается с соответствующим заявлением к начальнику ИУ, где указывает вид дополнительной лечебно-профилактической помощи, которую он хотел бы получить.

131. Заявление рассматривается в трехдневный срок и определяется время прибытия медицинского специалиста. По прибытии специалиста устанавливается наличие у него права на занятие медицинской деятельностью.

Вид дополнительной лечебно-профилактической помощи и ее объем фиксируются в медицинской карте осужденного.

Оплата дополнительной лечебно-профилактической помощи осуществляется путем перевода денег с лицевого счета осужденного в адрес медицинского учреждения либо медицинского специалиста, ее оказавшего.

отсюда

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