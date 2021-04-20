Мнение: Какую правду о Навальном от нас скрывают?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Навального перевели из покровской колонии во владимирскую, на территории которой находится тюремная больница.
В колонию приехали врачи, но их снова не допускают к Навальному.
Для меня очевидно, что решение не пускать к Навальному врачей, которым он доверяет, это решение, принятое не во ФСИН. А совершенно в других кабинетах. Возможно, в одной из башен Кремля, для обитателей которой «чем хуже, тем лучше».
Меня ничуть не удивит, если когда-нибудь выяснится, что приказ недопускать к Навальному врачей, которым он доверяет, поступил от облаченных властью маньяков-мазохистов, получающих удовольствие, похожее на оргазм, когда они узнают про негодование приличных людей во всем мире, требующих от российских властей допустить к Навальному врачей, которым он доверяет.
Хотя вполне возможно, что состояние Алексея сегодня настолько критическое, что принято решение скрыть это. Вот и не допускают к Навальному врачей, которым он доверяет.
PS Полчища троллей завалили соцсети, в том числе и ЖЖ, вопросами, чем Навальный лучше других арестантов, почему к нему надо допускать врачей с воли, а у других арестантов такой возможности нет?
Вообще-то у всех арестантов есть возможность пригласить в тюрьму или колонию медицинских специалистов. Это предусмотрено Правилами внутреннего распорядка.
Дословно:
129. Осужденные могут получать дополнительную лечебно-профилактическую помощь, оплачиваемую за счет собственных средств …
130. Для этого осужденный обращается с соответствующим заявлением к начальнику ИУ, где указывает вид дополнительной лечебно-профилактической помощи, которую он хотел бы получить.
131. Заявление рассматривается в трехдневный срок и определяется время прибытия медицинского специалиста. По прибытии специалиста устанавливается наличие у него права на занятие медицинской деятельностью.
Вид дополнительной лечебно-профилактической помощи и ее объем фиксируются в медицинской карте осужденного.
Оплата дополнительной лечебно-профилактической помощи осуществляется путем перевода денег с лицевого счета осужденного в адрес медицинского учреждения либо медицинского специалиста, ее оказавшего.
отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет