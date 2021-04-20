Мнение: Пищевой ресурс

Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по вопросам климата, заявили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", — сказано в релизе.

Что, в общем-то, и ожидалось. Можно сколько угодно пыжить щеки и набивать себе цену (особенно когда тебе цена пятачок за пучок), но когда серьезные люди решают серьезные вопросы и скомандовали «К ноге», то сразу забывается всё величие и ты бежишь на их команду.

Сам факт того, что Путин будет излагать какие-то там подходы в свете "преодоления негативных последствий глобального изменения климата", говорит о том, что он действует в рамках чужой повестки и по чужим правилам. А потому уже проиграл. Заранее и заведомо.

Можно принять участие в саммите и заявить, что глобальное потепление — проблема недостаточно изученная, спорная и уж точно неоднозначная. А потому принимать решения стоимостью в триллионы долларов, основываясь на несколько сомнительных предпосылках — это, как бы помягче выразиться, какой-то развод. Ничем не лучше звонка из службы безопасности Сбербанка, когда у вас требуют реквизиты вашей карты.

Вот это уже своя собственная позиция, а значит — шанс играть по своим правилам. Правда, кроме слов в таких случаях требуется еще пара пустяков — сопоставимая промышленность, развитый технологический уклад, диверсифицированная экономика, запасы и резервы для совершения маневров. Когда этого нет, то твое мнение окружающих интересует значительно меньше.

Нет никакого секрета, для чего Запад и США педалируют повестку «глобального потепления». Все банально — развитые страны намерены совершить технологический рывок и уйти далеко вперед. Поэтому они решают два принципиальных вопроса — за чей счет (то есть, кто оплатит этот рывок) и как сделать так, чтобы исключить случайных попутчиков, оставив их за бортом. Решение предельно рациональное — оплатить этот праздник жизни должны страны Третьего мира. Чем одновременно решаются обе задачи, гарантируя и рывок развитых стран и безнадежное отставание развивающихся.

Для того и саммит, на котором развивающимся странам будут выкручивать руки и объяснять, какие проблемы возникнут у них, если они не согласятся с заманчивым предложением.

Россия, как страна развивающаяся, на этом саммите находится в списке стран, являющихся пищевым ресурсом. Планктоном. Мнение еды едока совершенно не интересует, но мы же люди цивилизованные, потому пусть что-то там такое скажут. Ну, вот Путин и выступит по вопросам налаживания сотрудничества, не подвергая сомнению сам подход. Что автоматически оставляет Россию в положении того самого пищевого ресурса, которое ей определено не только Западом, но и убитой экономикой и невозможностью проводить свою собственную политику.

Обыватель в России под политикой понимает перемещения солдатиков к украинской границе. И преисполняется гордостью. Но мощь и независимость страны определяется совсем иным — развитой экономикой, емким внутренним рынком, высоким потребительским спросом. То есть, тем, чем Путину хвастать точно не получится. Наоборот.

Поэтому придется прижимать хвост и бежать к хозяйской ноге. А что еще остается?

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