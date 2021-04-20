Старший сын с травмой, младший – дома: как Яна Рудковская и Евгений Плющенко отдыхают на Мальдивах

Семья продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко ничего не скрывает от общественности. 46-летняя Яна и 38-летний Евгений откровенно делятся со своими подписчиками в социальных сетях и радостями, и горестями, достижениями и впечатлениями. Сейчас звездное семейство отдыхает на Мальдивских островах, и с минувших выходных блоги Яны, Евгения и ГномГномыча (как называют родители своего старшего сына Александра) в Instagram запестрили яркими солнечными фотографиями, сделанными на берегу лазурного океана.

Для Плющенко и Рудковской это уже традиция. Каждый год они посещают этот райский уголок, причем, примерно в одно и то же время. В путешествии компанию супругам составил их старший сын Саша и мама Яны, Светлана Николаевна. Младший сын пары – шестимесячный Арсений – остался дома в Москве. Некоторые наиболее активные подписчики Рудковской такое решение продюсера осудили. Яна объяснила – Арсений слишком мал для длительных перелетов:

На вчерашний вопрос моих подписчиков: “А где малыш?” – отвечаю: малыш остался дома, с няней и с дедушкой. Мы взяли с нами мою маму и целенаправленно оставили Арсюшу дома. Я считаю, что брать 6-месячного малыша в 9-часовой перелет, в другую страну, в такое смутное время, да еще и в другой климат ради того, чтобы его два раза в день окунуть в океан, – не стоит того, чтобы нарушать его “малышковый” ритм жизни. Для маленького ребенка это шок, а не радость. Я ездила с двумя старшими детьми отдыхать в Таиланд с мужем, когда Сане было шесть месяцев. Ничего, Саня как-то это пережил. И “Каникулы в Мексике” вела две недели в Пуэрто-Вальярта (летела туда сутки), когда Сане было девять месяцев, и он остался с бабушкой и няней. Тоже как-то не обиделся. Я никому не даю советы, как воспитывать детей, куда и в каком возрасте их возить, сколько им тренироваться в день и чем заниматься. Всегда удивляюсь, когда их дают мне. Я всегда думаю, как для ребенка будет лучше: остаться в привычной для него обстановке или испытать стресс. Я не думаю, что обо мне подумают в этом случае мои сердобольные подписчики. Я делаю так, как лучше для меня, моей семьи и для моих детей. По этому принципу и живу,

– написала Яна в соцсети. Яна Рудковская Яна Рудковская с сыном Александром

Евгений Плющенко с сыном Александром

Но и без младшего сына отпуск родителей проходит не без приключений. Так, спустя всего два дня в раю случились неприятности. Саша Плющенко сильно поранил ногу, наткнувшись на кораллы во время очередного заплыва.

Въехал в коррал, икроножную мышцу поцарапал до крови. Коленкой въехал. Коррал синего цвета, я не заметил. Самое неприятно – нога, не могу надеть кроссовок. Ужасно болит, не могу встать,

– признался мальчик в своем блоге. Травма, впрочем, не слишком опасна. И хотя ежевечернюю игру с папой в футбол 8-летнему Саше Плющенко придется на несколько дней отложить, мама мальчика решила, что “до свадьбы заживет”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)