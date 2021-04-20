 

Daily Mail – из актёров в губернаторы — почти половина техасцев хочет увидеть Макконахи во главе штата

20.04.2021, 12:56, Новости дня
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Звезда Голливуда Мэтью Макконахи имеет неплохие шансы возглавить родной Техас, если он решит всерьёз заняться политикой. Согласно недавнему опросу, 45% жителей штата проголосовали бы за актёра, если бы он выставил свою кандидатуру на выборах губернатора, пишет Daily Mail.


Reuters

У Мэтью Макконахи есть неплохой шанс стать губернатором Техаса, конечно, при условии, что он решит баллотироваться на престижную должность. Хотя его имени пока нет ни в одном бюллетене, опрос показал, что избиратели благосклонно относятся к лауреату премии «Оскар», пишет Daily Mail.

Макконахи дразнил политологов и журналистов заявлением о том, что может заняться политикой в своём родном штате. И, согласно новому исследованию, вероятность его победы на голосовании довольно высока.

Согласно совместному опросу газеты The Dallas Morning News и Техасского университета в Тайлере, 45% респондентов заявили, что проголосовали бы за Макконахи, если бы им представилась такая возможность. Шансы актёра выглядят особенно хорошо в сравнении с действующим губернатором штата Грегом Эбботтом, которому обещают отдать свой голос только 33% опрошенных.

Однако ситуация выглядит иначе, если рассматривать предпочтения сторонников определённых партий. Только 30% республиканцев сказали, что проголосовали бы за Макконахи, а 56%  за Эббота. Звезда Голливуда пользуется гораздо более уверенной поддержкой в демократических кругах, где 66% не прочь увидеть его в губернаторском кресле.

Макконахи открыто заявлял о возможности выдвинуть свою кандидатуру, но всегда добавлял, что его потенциальное участие в выборах «будет зависеть от людей». Актёр никогда не раскрывал своих политических предпочтений и не говорил, будет он баллотироваться от республиканцев или от демократов.

«Я действительно рассматриваю эту идею и серьёзно обдумываю её,  признавался Макконахи в интервью CNBC.  Я открыл для себя новую главу в жизни. Я считаю, что она заключается в поиске какой-то руководящей роли. Я не знаю, что это за роль. Я не знаю, к какой группе отношусь. Мы говорили о «причинах» лидерства, и я бы сказал, что нам нужно ещё больше хороших лидеров».

В прошлом Макконахи заявлял, что американские левые могут зайти слишком далеко в своей политике. При этом он одновременно высказывался против ультраправых, говоря, что они могут вести себя столь же радикально.

«Мэтью Макконахи получает огромную поддержку благодаря невероятной известности и признанию всего того, что он делает, чтобы помочь техасцам и добавить штату поводов для празднования»,  считает политолог Марк Оуэнс, руководивший опросом. По его словам, большинство респондентов знают биографию актёра, но многие надеются увидеть, как он откроет свою «следующую главу» в качестве политика.

Один из участников опроса признался, что Макконахи напоминает ему 45-го президента США, так как является «политическим аутсайдером». «Он популярный, яркий человек и не боится говорить прямолинейно. У него есть некоторые из качеств Дональда Трампа, и это хорошо сработает в Техасе»,  предположил 47-летний строитель Марк Харп.

Если Макконахи действительно возглавит Техас, то станет уже не первой кинозвездой, которая всерьёз занялась политикой. Пост губернатора Калифорнии в разные годы занимали бывшие актёры Арнольд Шварценеггер и Рональд Рейган. Более того, последний впоследствии стал президентом США, напоминает Daily Mail.  



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