Insider – тесты подтвердили коронавирус у умершего норвежского конспиролога, отрицавшего пандемию

По результатам тестов у умершего норвежского конспиролога Ханса Кристиана Гордера подтвердился коронавирус, пишет Insider. Всего за несколько дней до смерти мужчина, вопреки запрету местных властей, проводил у себя дома собрания. При жизни сторонник теорий заговора сравнивал COVID-19 с лёгкой формой гриппа и заверял, что вирус не передаётся от человека к человеку.



Reuters

Норвежский конспиролог Ханс Кристиан Гордер, который считал, что коронавирус был лишь частью всемирного заговора, умер от COVID-19, пишет Insider. За несколько дней до своей смерти сторонник теорий заговора провёл у себя дома два незаконных собрания.

Как сообщили норвежские власти, по результатам теста, уже после смерти 6 апреля у 60-летнего Гордера, проживавшего в коммуне Гран к северу от Осло, подтвердился коронавирус.

«Мужчина около 60 лет из Грана умер после того, как заболел коронавирусом. Он не тестировался на COVID-19 перед смертью, но после подтвердилось, что он был заражён вирусом», — сообщили местные власти.

По данным издания, за несколько дней до своей смерти, 26 и 27 марта Гордер провёл у себя дома два незаконных собрания. Неясно, сколько людей участвовало в этих встречах. Как полагают власти, норвежец болел в течение нескольких недель, но о своём состоянии не распространялся. По оценкам местных СМИ, у более чем десяти участников собраний в доме Гордера оказался положительный тест на коронавирус и они в свою очередь продолжили распространять болезнь в своём окружении.

«Мы не знаем, сколько человек и кто именно участвовал в этих собраниях, но просим всех, кто там побывал, как можно скорее сдать тест на коронавирус», — приводит Insider заявление полиции Грана.

Издание отмечает, что Гордер был известным сторонником теорий заговора, который в различных соцсетях распространял ложную информацию как о пандемии коронавируса, так и, к примеру, о выборах в США 2020 года и иллюминатах. Конспиролог часто сравнивал COVID-19 с простудой или лёгкой формой гриппа и заверял, что вирус не передаётся от человека к человеку.

В марте, чтобы предотвратить распространение коронавируса, власти Грана запретили собрания и массовые скопления людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в Норвегии, которая справляется с вирусом намного успешнее соседней Швеции, было зарегистрировано в общей сложности 106 тыс. подтверждённых случаев заражения и чуть более 708 смертей.