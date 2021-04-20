 

Insider – тесты подтвердили коронавирус у умершего норвежского конспиролога, отрицавшего пандемию

20.04.2021, 12:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По результатам тестов у умершего норвежского конспиролога Ханса Кристиана Гордера подтвердился коронавирус, пишет Insider. Всего за несколько дней до смерти мужчина, вопреки запрету местных властей, проводил у себя дома собрания. При жизни сторонник теорий заговора сравнивал COVID-19 с лёгкой формой гриппа и заверял, что вирус не передаётся от человека к человеку.


Reuters

Норвежский конспиролог Ханс Кристиан Гордер, который считал, что коронавирус был лишь частью всемирного заговора, умер от COVID-19, пишет Insider. За несколько дней до своей смерти сторонник теорий заговора провёл у себя дома два незаконных собрания. 

 

Как сообщили норвежские власти, по результатам теста, уже после смерти 6 апреля у 60-летнего Гордера, проживавшего в коммуне Гран к северу от Осло, подтвердился коронавирус. 

 

«Мужчина около 60 лет из Грана умер после того, как заболел коронавирусом. Он не тестировался на COVID-19 перед смертью, но после подтвердилось, что он был заражён вирусом», — сообщили местные власти. 

 

По данным издания, за несколько дней до своей смерти, 26 и 27 марта Гордер провёл у себя дома два незаконных собрания. Неясно, сколько людей участвовало в этих встречах. Как полагают власти, норвежец болел в течение нескольких недель, но о своём состоянии не распространялся. По оценкам местных СМИ, у более чем десяти участников собраний в доме Гордера оказался положительный тест на коронавирус и они в свою очередь продолжили распространять болезнь в своём окружении. 

 

«Мы не знаем, сколько человек и кто именно участвовал в этих собраниях, но просим всех, кто там побывал, как можно скорее сдать тест на коронавирус», — приводит Insider заявление полиции Грана. 

 

Издание отмечает, что Гордер был известным сторонником теорий заговора, который в различных соцсетях распространял ложную информацию как о пандемии коронавируса, так и, к примеру, о выборах в США 2020 года и иллюминатах. Конспиролог часто сравнивал COVID-19 с простудой или лёгкой формой гриппа и заверял, что вирус не передаётся от человека к человеку. 

 

В марте, чтобы предотвратить распространение коронавируса, власти Грана запретили собрания и массовые скопления людей. 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в Норвегии, которая справляется с вирусом намного успешнее соседней Швеции, было зарегистрировано в общей сложности 106 тыс. подтверждённых случаев заражения и чуть более 708 смертей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / Эксперт: Властям Ростовской области удалось расширить объемы социальной помощи в условиях пандемии

27.01 / FAZ – Германия и Франция «нажали на тормоз» антироссийских санкций

12.02 / Россия и Франция призвали Иран проявить сдержанность и ответственность

08.12 / Папа Римский Франциск отпустил грехи покаявшимся в течение года

25.01 / Британцы полагают, что Шотландия обретёт независимость в ближайшее десятилетие

08.07 / Литва запретила вещание телеканалов RT

11.08 / После участия в акции протеста у посольства Беларуси суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ

17.01 / Третьякова рассказала, как будет работать обязательная накопительная пенсия в Украине

30.12 / Кулеба: Мы стояли, стоим и будем стоять на стороне белорусского народа

15.03 / Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика