 

«Не думаю, что это хорошая новость для болельщиков и футбола» – Джонсон пообещал заблокировать создание Суперлиги

20.04.2021, 12:56, Новости дня
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Глава британского правительства заявил, что намерен помешать созданию новой футбольной лиги в Европе. Борис Джонсон призвал шесть английских клубов, которые выразили желание выступить в соревновании, отказаться от этой инициативы и не забывать о своих корнях, передаёт The Times.


Reuters

Борис Джонсон пообещал заблокировать«отколовшуюся» европейскую Суперлигу. Премьер-министр сказал, что новое футбольное состязание нанесёт больший ущерб спорту, и призвал присоединившиеся к инициативе английские клубы  «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», не предпринимать дальнейших шагов, пишет The Times.

Суперлига должна заменить Лигу чемпионов УЕФА. Клубы смогут ежегодно играть с другими ведущими европейскими командами, такими как «Барселона» и «Реал Мадрид», без необходимости проходить отбор. Каждому клубу будет предлагаться экономический стимул в размере до €350 миллионов за вступление плюс доходы от телетрансляции, поясняет издание.

Джонсон пообещал, что он будет работать с руководящими футбольными органами, «чтобы убедиться, что эта идея не пройдет в том виде, в котором она предлагается сейчас». «Мне не нравится, как выглядят эти предложения… Не думаю, что это хорошая новость для болельщиков и для футбола в нашей стране»,  заявил глава правительства.

По его словам, хотя известные команды стали «крупными мировыми брендами», им не следует забывать о своих корнях. «У них должна быть связь с фанатами и с фанбазой в их сообществах. Поэтому очень, очень важно, чтобы она сохранялась»,  подчеркнул премьер. Он добавил, что правительство «проведёт консультацию о возможных действиях».

Организаторы Суперлиги заявили, что примут необходимые юридические меры, чтобы обеспечить её «плавное создание». Клубы, пожелавшие выступать в новом соревновании, выразили надежду, что они сохранят возможность участвовать в других европейских чемпионатах.

Однако представители УЕФА уже предупредили, что клубам, вступившим в Суперлигу, запретят участвовать в европейских и внутренних соревнованиях, а игроки могут быть не допущены до участия в чемпионате мира. Свой протест инициативе выразили также Премьер-лига и Футбольная ассоциация Англии, обращает внимание The Times.

В то же время союзы болельщиков шести английских клубов, которые решили присоединиться к Суперлиге, обвинили их владельцев в «жадности», «корыстолюбии» и «предательстве». Они предупредили, что эти планы идут вразрез с желаниями фанатов и могут иметь последствия.

Однако клубы настаивают, что новая лига обеспечит «матчи более высокого качества и дополнительные финансовые ресурсы» за счёт спонсорства и доходов от трансляций. 12 названных на данный момент членов Суперлиги получили в прошлом году доход в размере не менее £4,75 млрд, подчёркивает издание.

Борис Джонсон оказался не единственным главой европейского государства, раскритиковавшим Суперлигу. Президент Эммануэль Макрон также выступил против нового турнира и поблагодарил французские клубы за то, что они пока отказываются в нём участвовать, обращает внимание The Times.



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