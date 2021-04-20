 

Euronews – немецкие экологи считают завод электромобилей Tesla опасным для природы

20.04.2021, 12:56, Новости дня
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Немецкие экоактивисты намерены полностью заблокировать строительство нового завода электромобилей Tesla под Берлином. По мнению экологов, это производство, которое планируется разместить в природоохранной зоне, приведёт к разрушению местной экосистемы. В свою очередь, компания Tesla жалуется на бюрократическую волокиту, из-за которой она до сих пор не может получить постоянное разрешение на работу предприятия, передаёт Euronews.

С электромобилями часто связывают надежды на сокращение выбросов в атмосферу. Но как выясняется, производство этих машин вызывает вопросы — во всяком случае, у немецких экологов, которые пытаются заблокировать строительство завода Tesla под Берлином. Активисты опасаются, что этот проект обернётся уничтожением природы.

ШТЕФФЕН ШОРХ, представитель Союза защиты природы (NABU): Площадка Tesla расположена в водоохранной зоне — и поэтому оказывает прямое воздействие на течение грунтовых вод. Кроме того, есть угроза попадания в воду загрязняющих веществ и повышения уровня солёной воды. Заводу Tesla потребуется очень много воды, а в регионе таких объёмов просто нет. 

Прошлой зимой экологи через суд добились приостановки вырубки леса для расчистки места для будущего предприятия. Они сообщили, что на этой территории могут зимовать змеи-медянки и некоторые виды рептилий. До этого «зелёные» вынудили Tesla более чем вдвое сократить планируемое потребление воды. 

Открытие завода под Берлином намечено на это лето. Но в компании опасаются, что сроки будут сорваны. Tesla до сих пор не получила постоянное разрешение на работу предприятия и жалуется на бюрократическую волокиту. 

Дата выхода в эфир 18 апреля 2021 года. 



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