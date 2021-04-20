Россия временно ограничила полеты над Крымом и Черным морем – NOTAM

Часть воздушного пространства над полуостровом объявлена “временно опасным регионом” для полетов.

“Интерфакс”, проанализировав координаты, обнародованные в системе NOTAM, написал, что РФ ограничила полеты на высоте 19 тыс. метров над южной частью Крыма от Севастополя до Феодосии, а также над прилегающими к Южному берегу полуострова территориальными водами и частью международных вод Черного моря.

Контекст:14 апреля Черноморский флот РФ сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб. Отмечалось, что в учениях кроме кораблей будут участвовать самолеты и вертолеты.

15 апреля МИД Украины сообщил, что Россия объявила о закрытии акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”. На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации в море, заявили в ведомстве.

Оповещение от минобороны РФ о запрете мирного прохода иностранных военных кораблей и судов, которые находятся в государственной собственности, через Керченский пролив с 24 апреля по 31 октября опубликовал в Facebook руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. Запрет не касается коммерческих судов.

16 апреля с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе выступила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины и угрожает трансатлантической безопасности.

Вашингтон собирался отправить свои военные корабли в Черное море “в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России” возле восточных границ страны. В Пентагоне отмечали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве “особый сигнал” о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

Американские корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины в Черном море до 4-го и 5 мая. 15 апреля в МИД Турции сообщили, что США отменили проход эсминцев USS Roosevelt и USS Donald Cook в Черное море. Издание Hürriyet написало, что такое решение совпало с состоявшимся 13 апреля разговором между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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