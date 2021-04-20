 

Нина Матвиенко: Я их не любила – ни отца, ни мать. Ненавидела изо всей силы. Убегала, пряталась на кладбище

20.04.2021, 12:54, Новости дня
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По словам Матвиенко, она росла не такой, как все, поэтому, не понимает, как ей удалось выжить.

“Если бы я не пела, я бы, клянусь, и замуж не вышла. Не знаю, кем бы я была. Мне кажется, я бы погибла просто. Я была очень фантастическая, романтическая. Меня парни любили – страх. А я их нет. Я была веселая, доверчивая – я верила в то, что мне говорили. Мама, например”, – поделилась воспоминаниями Матвиенко.

Певица рассказала, что при этом ненавидела своих родителей.

“Я их не любила – ни отца, ни мать. Я их ненавидела изо всей силы в детстве. Считала, что это самые страшные люди, потому что они режут телят, потом едят это все. А я присматривалась – ну потом я тоже ела. Должна была, потому что есть хочешь. Но я так боялась того отца! При этом он заставлял: “Идите сюда, держите”. Я убегала, пряталась на кладбище, на дереве сидела”, – рассказала певица.

Она призналась, что, прячась от отца, разговаривала с могилами.

“Говорила: “Чего она здесь лежит, если она такая красивая, эта женщина?” Или тот ребеночек. Я знаю, я не была такая, как все. Я теперь начинаю понимать. Как я выжила? Наивная, доверчивая такая – в таком ужасе вырасти”, – подытожила Матвиенко.

ВИДЕОВидео: 5 канал / YouTube
Контекст:Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.
После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991-го Матвиенко была его солисткой. В 1975 году заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.
В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов “Киевская камерата”.
В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). Супруги живут отдельно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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