Печерский суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко по делу о российских гранатах

Печерский райсуд Киева избрал бывшему министру внутренних дел Украины и его заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам превышения власти и служебных полномочий при поставке гранат из Российской Федерации, повлекшее тяжкие последствия, и организации растраты денежных средств МВД Украины в особо крупных размерах на их растаможивание”, – говорится в сообщении.

В ОГПУ объяснили, что такое решение суда “дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции”.

“Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)”, – отметили в ведомстве.

Офис генпрокурора не назвал фамилию экс-министра, но материалы уголовного производства свидетельствуют, что речь идет о Захарченко. Он был главой МВД с ноября 2011 года по февраля 2014-го.

“По данным следствия, с целью вооружения личного состава работников органов внутренних дел, бывшие должностные лица министерства организовали в январе 2014 года незаконную поставку в Украину 13 406 единиц гранат производства Российской Федерации. […] 18 и 19 февраля 2014 года ввезенные таким образом гранаты российского производства были применены в центральной части города Киева против митингующих, в результате чего пострадали 86 человек. В частности, по данным следствия, тяжкие телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести – 23 человека, легкие – 45 человек. Один человек погиб”, – рассказали в ОГПУ.

Контекст:В феврале 2014 года, после смены власти в Украине, Захарченко бежал из страны.

МВД Украины объявил его в розыск в 2014 году. Согласно постановлению Совета Европейского союза от 5 марта 2014 года, к Захарченко должны применяться ограничительные меры, в частности замораживаются все денежные средства и экономические ресурсы, принадлежащие ему или находящиеся под его контролем. В декабре 2015 года сообщалось, что Захарченко устроился работать экспертом в комитет по собственности Госдумы РФ, принял российское гражданство, но отказываться от украинского не собирается.

В апреле 2018 года суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Захарченко, сообщали в Генпрокуратуре. По версии следствия, он организовал превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению акций протеста в Киеве в 2014 году.

В августе 2019 года Захарченко заочно арестовали по делу о незаконной конвертации 10,346 млрд грн “Смартбанка”.

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