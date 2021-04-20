 

В Минкульте рассказали, как будут поддерживать украинских блогеров и музыкантов

20.04.2021, 12:54, Новости дня
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“Недавно была дискуссия о форме прямой или непрямой поддержки со стороны государства их творчества. Потому что мы поддерживаем институции и редко поддерживаем индивидуальных создателей контента […]  Популяризация [украинских музыкантов и блогеров] автоматически снижает тот вес, который имеют русские блогеры сейчас в нашем пространстве. Точно так же, как и русские артисты, рэперы и другие персонажи”, отметил министр.

По мнению Ткаченко, не стоит переоценивать популярность российского контента в Украине 

“Есть и блогеры украиноязычные достаточно популярные, и особенно украинские артисты, которые пишут украинские песни […] Когда вы смотрите по рейтингам YouTube, понятно, что какой-то Моргенштерн (российский рэпер Morgenshtern, настоящее имя – Алишер Валеев. – “ГОРДОН”) может занимать первые страницы, но дальше идет очень большое разнообразие. То есть, есть огромное количество людей, которые слушают западную и украинскую музыку и там уже разнообразие существенно больше. Поэтому я бы не анализировал только по кликабельности наиболее ярких звезд, я бы смотрел, что смотрят еще, ведь смотрели и смотрят, в том числе много западной и украинской музыки”, – подчеркнул он. 

Контекст:
Ткаченко говорил, что в креативной индустрии в Украине задействовано около 1 млн человек. По данным Минкульта, их вклад в ВВП Украины составляет около 4%. Из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений доходы работников креативных индустрий упали примерно на 75%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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