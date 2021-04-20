 

Пасха 2021. Звезда “МастерШеф” поделилась семейным рецептом паски

20.04.2021, 12:54, Новости дня
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“Забудьте о покупной выпечке!” – призвала Литвинова.

Для приготовления паски по рецепту Литвиновой понадобятся молоко – 250 мл, дрожжи – 18 г, мука – 1–1,2 кг, яйца – 8 желтков и 5 белков, сметана – 125 г, сахар – 500 г, масло сливочное – 250 г, ванилин – 1 пакет, сок лимона – 1 шт., цедра одного лимона, кардамон – 1 ч.л., изюм – 250 г.

Нужно вымесите муку в горячем молоке, добавить дрожжи, перемешать. Накрыть опару крышкой. Те временем взбить белки и желтки отдельно. Добавить их в опару, хорошо перемешать, затем добавить немного муки и еще раз перемешать. Накрыть пищевой пленкой и дать подойти около двух часов.

В тесто нужно добавить лимонную цедру, сок одного лимона и ванилин, а также растопленное сливочное масло, смешанное со сметаной и отправьте все к тесту. Размешать. После добавления просеянной муки тесто выложить на стол и вымесить руками. В однородное тесто добавить изюм, накрыть пищевой пленкой. Дать тесту подойти в теплом месте еще 3–4 часа. Распределить тесто по формам и дать еще немного подойти. Выпекать в духовке 40 минут при температуре 160 °C.

На остывшие паски нанести глазурь.

ВИДЕОВидео: Татьяна Литвинова / YouTube
Контекст:Пасха в 2021 году празднуется 2 мая.
Татьяна Литвинова родилась в Одессе 6 июня 1975 года. Она являлась судьей шоу “МастерШеф” с третьего по восьмой сезоны – с 2013 по 2018 годы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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