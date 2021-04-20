 

Трамп обратился к Байдену из-за санкций против России

20.04.2021, 12:50, Разное
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Американский политик отметил, что хорошо ладил с российским коллегой. Дональд Трамп заявил, что между ним и Владимиром Путиным была взаимная симпатия. “Он нравился мне, а я нравился ему”, – подчеркнул он.

В интервью телеканалу Fox News республиканец выступил за улучшение отношений двух государств. По мнению Трампа, нынешний глава Белого дома Джо Байден должен быть более дружелюбным и вести дела с Россией вместо того, чтобы подталкивать ее к более тесному сотрудничеству с Китаем.

Также политик рассказал, что многочисленные фейковые новости о его связи с Москвой мешали заключать выгодные экономические сделки. Трамп считает, что Соединенные Штаты могли бы получить много денег благодаря России. “У нее отличные природные ресурсы”, – пояснил он.

В минувший четверг, 15 апреля, Вашингтон ввел санкции против Москвы. Под ограничения попали более 30 официальных лиц и компаний России за якобы попытки вмешаться в ход американских выборов. Кроме того, власти Штатов заявили о намерении выслать десять дипломатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил США о зеркальном ответе. Он отметил, что десять сотрудников американского посольства также получат предложение покинуть Москву. Как на слова главы ведомства отреагировали простые жители Штатов, Вы узнаете из этой статьи.



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