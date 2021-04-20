Названы четыре шага по очистке кишечника

Медики назвали четыре шага, которые необходимо выполнить для очистки кишечника. Его здоровое состояние обеспечивает нормальное усвоение питательных веществ и укрепление иммунной системы. Если орган работает неправильно, то человек будет страдать ожирением, постоянными инфекциями, станут развиваться гормональные нарушения.

Иногда люди даже не подозревают, что у них повреждена кишечная флора. Если они постоянно замечают у себя диарею или же запор, то это значит, что в органе происходит воспалительный процесс. Выход из кишечного кризиса представляет собой программу реабилитации пищеварения в целом.

На первом этапе стоит избегать всего, что может негативно сказаться на слизистой оболочке кишечника. Также необходимо позаботиться о восполнении недостающих пищеварительных ферментов и компенсировать выработку желудочного сока. Для обновления кишечной флоры необходимо употреблять капусту и салат. Чтобы кишечник восстановился, необходимо правильно питаться, поддерживать водный баланс, минимизировать поступление сахара и продуктов из белой муки.

Источник: www.focus.de