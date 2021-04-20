 

Ученые обнаружили самый низкочастотный и загадочный сигнал из космоса

20.04.2021, 12:44, Разное
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Учёные из Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода обнаружили самый низкочастотный и загадочный сигнал из космоса. Им удалось также найти источник необычной передачи.
Он находится в 500 световых годах от Земли и впервые был обнаружен в 2018 году. Несмотря на это, быстрые радиовсплески (FRB) от него изучались на обычной частоте. Именно поэтому долгое время FRB20180916B считался стандартным сигналом, но недавнее исследование с помощью низкочастотного массива (LOFAR) показало необычность структуры FRB. Астрономы решили проверить уже известный сигнал на 110-118 мегагерцах и зафиксировали 18 всплесков. Это говорит о том, что найденный сигнал куда более необычен, ведь остальные не улавливаются на этой частоте. К тому же специалисты объяснили, что 110 мегагерц самая минимальная величина, которая доступна на сегодняшний день. Таким образом не исключено, что найденный FRB может излучать энергию и на более низких частотах.

FRB представляют из себя очень быстрые радиовсплески, длительностью около миллисекунды. Они имеют характерную для радиопульсаров развёртку дисперсии, но до сих пор неясно, чем именно вызваны эти всплески энергии. Учёные отмечают, что один такой сигнал по своей сути имеет столько же энергии, сколько Солнце вырабатывает в течение 10 тыс. лет.

Источник: glas.ru



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