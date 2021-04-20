Продажи китайских автомобилей в РФ выросли на 88%

В марте в РФ зафиксировали увеличение продаж китайских автомобилей.

В частности, за прошлый месяц удалось реализовать свыше 7,4 тысяч новых автомобилей китайских брендов, что на 88% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Самыми продаваемыми у отечественных клиентов оказались модели Chery, на которые пришлись свыше 2,7 тысяч сделок. На втором месте бренд Haval с 2,4 тысячами продаж в России. В тройку лидеров также попали автомобили марки Geely, которые приобрели в количестве более 1,5 тысяч машин.

Вместе с тем аналитики зафиксировали, что за прошлый месяц на мировом рынке продали более 8,3 миллионов новых автомобилей, что на 52% больше, чем годом ранее. Прогнозируется, что положительная динамика продлится и в последующий период.