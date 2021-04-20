 

Great Wall представила в Шанхае три новые модели Tank

20.04.2021, 12:42, Новости дня
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Китайская компания Great Wall Motor представила на выставке в Китае новую модель внедорожника Tank.

Автомобиль появится в нескольких модификациях. Что касается версии Tank 700, то здесь придерживаются классического стиля, свойственного более брутальному транспорту, тогда как уровень производительности пока умалчивают. Кроме того, новая модель Tank 800 имеет удлиненный кузов и по размерам напоминает отечественный внедорожник Aurus Komendant.

Покупателям пока недоступны особенности китайских новинок, однако эксперты уверены, что оба внедорожника смогут приятно удивить высокой производительностью. Обе новинки позиционируют в качестве прямых конкурентов для моделей Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX.



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