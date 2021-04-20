Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, добавив, что Кремль не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу.

«Нет, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа», – сказал Песков, отвечая на вопрос, пытались ли проанализировать с российской стороны, действительно ли Боширов и Петров ездили в Чехию.

Он добавил, что факт пересечения границы этими людьми также не будет проверяться, передает РИА «Новости».

Также в Кремле назвали голословными и безосновательными обвинения РФ в причастности к взрывам на складах в Чехии. «Абсолютно правильные формулировки звучат из министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни понимаю, ни анализу», – сообщил Песков, говоря о том, согласны ли в Кремле с позицией МИД.

Ранее во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против РФ стоит Вашингтон.

Напомним, Чехия подозревает спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.