УЕФА отказался отменять систему финансового fair play

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен отменять систему финансового fair play, но планирует скорректировать некоторые ее части, сообщил президент организации Александер Чеферин.

45-й конгресс УЕФА проходит во вторник в швейцарском Монтре.

«Я много где читал, что мы отменим финансовый fair play. Буду откровенен: мы не будем отменять финансовый fair play. Этого не случится никогда, но надо адаптироваться к новой реальности и скорректировать некоторые части системы, и мы это сделаем», – передает ТАСС слова Чиферина.

Система финансового fair play была внедрена в сезоне-2011/12. Суть правил финансового fair play – это требование безубыточности, когда клубам предписывается не тратить больше, чем они зарабатывают.

В 2018 году УЕФА запретил казанскому «Рубину» участвовать в еврокубках на сезон «в связи с нарушением условий мировых соглашений в области финансового fair play».