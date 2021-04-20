 

УЕФА отказался отменять систему финансового fair play

20.04.2021, 12:40, Новости дня
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен отменять систему финансового fair play, но планирует скорректировать некоторые ее части, сообщил президент организации Александер Чеферин.

45-й конгресс УЕФА проходит во вторник в швейцарском Монтре.

«Я много где читал, что мы отменим финансовый fair play. Буду откровенен: мы не будем отменять финансовый fair play. Этого не случится никогда, но надо адаптироваться к новой реальности и скорректировать некоторые части системы, и мы это сделаем», – передает ТАСС слова Чиферина.

Система финансового fair play была внедрена в сезоне-2011/12. Суть правил финансового fair play – это требование безубыточности, когда клубам предписывается не тратить больше, чем они зарабатывают.

В 2018 году УЕФА запретил казанскому «Рубину» участвовать в еврокубках на сезон «в связи с нарушением условий мировых соглашений в области финансового fair play».



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