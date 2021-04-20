 

Зачем воскрес Дом 2? – Личное мнение

20.04.2021, 12:26, Разное
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На каком-то телеканале — не помню даже его название — вчера возродился в эфире Дом 2.

Будут снова строить любовь в периметре. Главной советчицей лобкового места осталась Бородина.


Фото: Соцсети

Бузову — то ли выгнали, то ли сама не захотела. Боню не взяли — Бородина испугалась такой конкуренции.

Есть ли шанс у трансляции выйти из реанимации?

На мой скромный взгляд, никаких шансов с таким подходом нет. Все эти люди давно никому не интересны. Сидят, сопли жуют, унылые жутко.

Возродить Дом 2 можно только кровопусканием. Выгнать скучных, набрать новых участников.

Я бы пригласила Омара Курбанова и к нему — московских давалок (несколько штук). Интересно было бы посмотреть, как советчик всех одиноких женщин страдает — тут жена, а тут — подлые гадины, которые его хотят совратить.

Я бы посмотрела и на то, как Ксения Собчак строит отношения с Богомоловым в домике. К ним можно заселить Масика Виторгана с Нино Нинидзе.

https://t.me/lenamiro/8592

Чтобы этот квадрат быстро не надоел зрителю, я бы позвала в периметр ещё Глюкозу с мужем. Ксения бы тут конём скакала — кому фотографии слать? В роли ведущей ей могли бы дать стоящий совет Роза Сябитова и мадам Гузеева.

Если постелить красную дорожку, пришла бы Боня. Показала б зрителям свою идеальную жопу.

https://t.me/lenamiro/8630

На такую, чуть помятую, задницу возбудился б Прошка Шаляпин. Его тоже можно позвать, потому что старушек на проекте много.

Завидной невестой я бы сделала Решетову. На пару ей — Алёнку Шишкову.

Так, глядишь, на лобное бы подтянулся и Тимати — всё равно ему делать нечего. И, конечно же, как на Доме 2 любят, вместе с мамой Симоной Яковлевной.

Посмотрели бы Дом 2 по моему сценарию?

Источник: Лена Миро



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