Мнение: Делиться надо

МИД Колумбии вручил послу РФ в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум.

"Министерство иностранных дел от имени национального правительства вручило официальное сообщение российскому послу в Боготе, в котором выразило наш энергичный протест в связи с ситуацией, которую спровоцировал российский самолет, 19 апреля нарушивший воздушное пространство Колумбии", – сообщила министр

Колумбия, Ил-96… В этом уравнении только одно неизвестное – объем партии, которую смог вывезти кремлевский наркокартель. Возмущение колумбийских партнеров, по всей видимости, вызвал беспошлинный вылет. "Делиться надо", – сообщили российскому послу в колумбийском МИД.

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