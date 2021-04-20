 

Дочь Анастасии Заворотнюк прокомментировала вопросы о матери: “Есть они и есть”

20.04.2021, 12:10, Разное
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С начала болезни Анастасии Заворотнюк ее 50-летний супруг, фигурист Петр Чернышов, и взрослые дети от первого брака – 20-летний сын Майкл и 25-летняя дочь Анна – не любят публично высказываться о состоянии актрисы. И если Петр и Майкл в принципе не говорят об Анастасии в интернете, то Анна иногда отвечает на вопросы о матери. В феврале этого года она опубликовала откровенный пост, в котором рассказала, что понимает, почему к их семье обращено столь пристальное внимание, но она очень устала от назойливых журналистов и бестактных комментаторов. А накануне снова отреагировала на череду подобных вопросов о здоровье мамы:

Очень много людей искренне переживают и спрашивают, желают здоровья и добра, другие же просто хотят сплетен. Я никак уже к ним не отношусь, есть они и есть. Эту тему мне безумно больно и сложно раскрывать. Как вы уже поняли. Не хочу сотрясать воздух. благодарю тех, кто желает здоровья маме,

– написала она в сторис. Кстати, в начале апреля актриса отметила 50-летие, и дочь ее также поздравила публично в Instagram.

Напомним, по информации ряда СМИ 13 сентября прошлого года состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось, она была доставлена в реанимацию одной из московских больниц с диагнозом “глиобластома”. Якобы ее ввели в искусственную кому, жизнь актрисы поддерживалась при помощи медикаментозных препаратов. С поддержкой актрисы тогда выступили в своих аккаунтах в соцсетях Филипп Киркоров и другие медийные персоны. 16 сентября 2019-го на Первом канале вышел специальный выпуск программы “Пусть говорят”, посвященный Анастасии, в котором о ситуации высказались Алексей Ягудин, Дмитрий Шепелев и другие. А 15 ноября в Instagram актрисы появилось первое заявление ее семьи.

В 2019 году Анастасия вместе со своей семьей стала героиней одного из мартовских номеров HELLO!. В интервью она рассказала о рождении младшей дочери и другие подробности своей жизни.

Анна Стрюкова и Анастасия Заворотнюк, 2017 годАнна Стрюкова, апрель 2021 года



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