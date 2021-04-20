Мнение: “Рок-мальчики” 80-х

"Рок-мальчики" 80-х

Взять, для примера, Севу Новгородцева. Казалось бы, всё просто. Человек не одно десятилетие за определенную плату от Би-Би-Си, рассказывал о «поп», а затем и «рок-музыке», которую слушает вся молодежь свободного Запада, и не слышит молодежь тоталитарного Востока. Является ли подобное «просвещение» советской молодежи частью стратегии рыночно ориентированных западных СМИ по её разложению? Несомненно, да. Надо быть вкладчиком МММ, чтобы верить, что руководство Би-Би-Си платило Севе деньги из одной лишь любви к музыке и запоем слушало его «талантливые» передачи на русском языке. Даже английская королева, не понимающая больше одного слова по-русски, никогда не слушавшая Севу, была настолько уверена в правильном понимании Севой причин, по которым ему платили английскими фунтами, что произвела его в свои дворяне.

Я не раз слушал в свои молодые годы «голоса», в том числе и передачи Севы, и пытался понять причину, по которой он не пропагандирует произведения музыкальной классики. У многих моих знакомых с возрастом менялись их музыкальные пристрастия: от горячей привязанности к песне о зеленой ёлочке в розовом детстве, к популярным песням о любви в отрочестве, а затем к джазу, который многие в детстве не любили, искренне считая какофонией, пока не приобщились к алкоголю. Затем, чаще всего к тридцати годам, музыкальная культура некоторых моих знакомых достигала такого уровня, что они начинали понимать и любить классику. Они стали слушать музыку Чайковского, Рахманина, Грига, Моцарта, Бетховена и даже Шнитке, ходить изредка в оперу. А многие, мои знакомые, так и не переросшие поп и рок музыку – спились.

Достаточно сравнить поведение аудитории на симфонических концертах, на концертах знаменитых оперных вокалистов с поведением толпы на стадионах во время «поп» и «рок» концертов, чтобы прийти к неизбежному выводу о господстве животных начал в «поп» и «рок» музыке. Т.е. дело не только в том, что на классику идут индивиды, достигшие собственно человеческой зрелости, но и в том, что «поп» – музыка соответствует НЕЗРЕЛОЙ , возрастной эстетике «тинейджеров», что эта музыка, как своеобразный наркотик, замедляет умственный прогресс вообще, тем самым, замедляя и процесс эстетического развития.

Но Сева, словно опытный животновод, как зоотехник-осеменитель помогал выводить особую породу прямоходящих млекопитающих на территории своей бывшей Родины, неспособных в своих музыкальных пристрастиях выйти за пределы примитивного восприятия музыкальной поп «культуры». Я уверен, Сева понимает, что закрепощение ума в какой-либо одной области помогает закрепощению ума во всех остальных сферах. Сегодня, порой, трагикомично наблюдать обрюзгших, заметно испитых, рано постаревших «рокменов»: Гарика Сукачева, Кинчева, Гребенщикова, вынужденных с отвращением продолжать «косить» под крутых пацанов и по инерции «петь рок» против страшных КПСС и КГБ, поскольку ничего другого не умеют (трогать олигархов – опаснее, чем КГБ), не замечая, что многие гонители «рока» из КПСС и КГБ давно уже превратились в капитанов рыночной демократии. Но именно на это и работала «Машина времени».

…Как и ожидалось, по законам рыночной жизни, кухонная «героика» гонимых правдорубов, с довольно скромными режиссерскими, вокальными и композиторскими талантами, превратилась в жалкий фарс приживалок на «корпоративках» и на банкетах ВИП персон. Своей незавидной судьбой, ранней смертью, алкоголизмом, наркозависимостью, СПИДом, печальной старостью многие «рок-мальчики» 80-х, в огромной степени, обязаны и личным стараниям Севы Новгородцева, и программе Фулбрайта по дегенерации искусства и системы художественного образования молодежи в СССР.

Симптоматично и то, что большинство современных ведущих телепрограмм о животных всегда умиляются тому, «как животные похожи в своем поведении на людей», не отдавая себе отчет в том, что это осовремененные люди все больше становятся похожими на животных. Складывается впечатление, что заметная часть российской рыночной интеллигенции вполне сознательно участвует в продолжении реализации плана, известного в народе, как «план Даллеса».

Многие современные интеллигенты оспаривают авторство этого плана, но не оспаривают логики документа, потому что невозможно оспорить содержание текста, в котором ясно описаны технологические приемы и последствия политики оскотинивания людей.

https://vk.com/wall-156278021_14439 – цинк

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