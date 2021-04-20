Times – по примеру США — Лондон обяжет регистрироваться агентов «враждебно настроенных» государств

В скором времени премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит законопроект о противодействии «враждебно настроенным» государствам — в первую очередь РФ и Китаю, пишет The Times. Согласно инициативе лица, работающие на территории Соединённого Королевства в интересах зарубежных правительств, будут обязаны регистрироваться как иностранные агенты, а нарушителей ждут уголовное преследование и депортация.



Reuters

Иностранным шпионам, работающим в Великобритании, могут грозить суд и депортация, пишет The Times. Такие меры будут предприниматься в соответствии с новыми законами о защите страны от «враждебно настроенных государств» — в первую очередь РФ и Китая.

По данным издания, британский премьер-министр Борис Джонсон воспользуется тронной речью королевы на церемонии открытия парламента 11 мая, чтобы представить законопроект о противодействии враждебно настроенным странам. Инициатива обяжет всех лиц, работающих в Соединённом Королевстве в интересах иностранных правительств, регистрировать своё присутствие, а нарушение этого требования будет рассматриваться как уголовно наказуемое.

Кроме того, правительство дополнит «устаревший» Закон о государственной тайне таким образом, чтобы его можно было применять в отношении лиц, пытающихся подорвать интересы Великобритании из-за рубежа. Среди них — хакеры, работающие по указке враждебных государств. На сегодня закон действует лишь в отношении британских граждан за рубежом. Правительство Соединённого Королевства также планирует повысить максимальный срок наказания за нарушение Закона о государственной тайне. Сейчас по большинству статей он составляет два года, в то время как, например, в Канаде за схожие правонарушения можно получить 14 лет лишения свободы.

Как полагает The Times, на фоне роста обеспокоенности относительно деятельности РФ и Китая Джонсон намерен продавить свои инициативы. Недавно отношения с Москвой испортились ещё сильнее, когда глава британского МИД Доминик Рааб выступил в поддержку чешских властей, которые объявили о своём намерении выслать из страны 18 российских дипломатов. Прага утверждает, что спецслужбы РФ причастны к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и что в связи с этим идёт розыск двух россиян, которых также подозревают в организации нападения в Солсбери с использованием отравляющего вещества «Новичок».

Издание добавляет, что на прошлой неделе Лондон и Вашингтон открыто осудили «злонамеренные» действия России, после того как пришли к выводу, что Москва «с высокой долей вероятности» стоит за «одной из крупнейших кибератак на западные страны в истории».

Как объясняет The Times, практика регистрации иностранных агентов основывается на действующей в США системе. По правилам в Соединённых Штатах люди, работающие в интересах зарубежных правительств, официальные лица и политические партии обязаны регистрироваться в американском Минюсте и периодически отправлять отчёты о своей деятельности. О себе должны сообщать все, кто «представляет интересы иностранных государств», в том числе лоббисты, консультанты и люди, работающие в области связей с общественностью.

К введению схожей системы в Великобритании призвали местные разведслужбы. Они предупредили, что по существующим в стране законам шпионы могут действовать безнаказанно, до тех пор пока их не поймают за попыткой кражи государственных секретов.

По оценкам бывшего главы MI6 сэра Джона Соуэрса, западные страны знают лишь о 10% российской «агрессивной разведывательной деятельности» в Европе. «Будет ещё очень много всего, чем занимается их разведка и о чём мы попросту не в курсе», — прокомментировал Соуэрс.