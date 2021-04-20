 

Польский политик – Запад не станет защищать Украину военным путём

20.04.2021, 12:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если русские перейдут черту и войдут на территорию Украины, Запад ответит на это лишь ещё более жёсткими санкциями, и начнётся долгая холодная война, заявил в эфире Telewizja Republika политик из Польской крестьянской партии Владислав Бартошевский. При этом его коллега депутат Марек Суский обратил внимание на череду дипломатических скандалов и не исключил закрытия украинского посольства в Москве.


Reuters

Военная подготовка на украинском направлении со стороны России, безусловно, должна вызывать беспокойство, ведь она может вылиться в вооружённые действия и в дальнейшую эскалацию военных операций, заявил в беседе с Telewizja Republika депутат от партии «Право и справедливость» Марек Суский. Он считает, уже начавшаяся серия дипломатических скандалов приведёт к тому, что скоро Украина закроет своё посольство в Москве. «К сожалению, всё идёт в плохом направлении», — констатировал политик.

«Я полностью согласен с депутатом Суским», — заявил Владислав Теофил Бартошевский. Политик Польской крестьянской партии отметил, что сегодняшние действия на границах Украины вполне типичны для России. «В сентябре состоятся выборы в Государственную думу РФ. Путин хотел бы одержать подавляющую победу…» — объяснил он. «Патриотическая вовлечённость российских войск всегда хорошо воспринимается российским обществом», — добавил он. 

Политик считает, что, размещая вооружённые силы на границах Украины, Москва хочет проверить реакцию американского президента Джо Байдена, то, насколько далеко он готов будет пойти. «Что случится, когда русские перейдут черту и войдут на территорию Украины военным путём? Какой будет реакция Запада? Я смею подозревать, что дело дойдёт лишь до ужесточения санкций. Однако это не решает военных проблем. Здесь нет хорошего решения. Всё указывает на то, что нас ждёт длительная холодная война», — резюмировал Бартошевский. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.10 / France 24 – в Париже новые ограничения из-за роста заболевших Covid-19

26.01 / В Дании фермерам выплатят $3 млрд за массовое уничтожение норок

25.03 / Жителям Парагвая запретили покидать дома без необходимости

06.08 / СК рассказал о расследовании дела о гибели Стенина в Донбассе

06.09 / В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 240 человек

18.09 / Минобороны Украины пересмотрит приказ о штрафах для военнослужащих, открывших огонь на фронте

13.02 / Ермак: Переговоры по Донбассу сложные, многочасовые. Но прогресс есть

23.11 / Мать умершего от обезвоживания ребенка задержали на Сахалине

03.11 / Один из террористов в Вене использовал югославский автомат

27.01 / Офис генпрокурора изменил Микитасю подозрение по производству Татарова. Теперь инкриминируют некоррупционное преступление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика