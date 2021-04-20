 

France 24 – столица Индии ушла на недельный карантин, чтобы избежать «большой трагедии»

20.04.2021, 12:04, Новости дня
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Администрация Нью-Дели объявила в индийской столице недельный карантин для разгрузки больниц, которые не справляются с наплывом пациентов, передаёт France 24. Отмечается, что больше половины госпитализированных моложе 45 лет, а врачи подозревают, что именно эта возрастная группа чаще заражается новым вариантом коронавируса «с двойной мутацией», обнаруженным в Индии.

В ночь понедельника в Нью-Дели вступит в силу недельный карантин. Руководство столицы Индии заявляет, что ситуация является критической: больницам не хватает коек, кислорода и некоторых лекарств.

АРВИНД КЕРДЖИВАЛ, главный министр Нью-Дели: Система здравоохранения Нью-Дели сейчас неспособна принимать большое количество пациентов. Мы опасаемся, что если не уйдём на карантин сейчас, произойдёт большая трагедия. Мы не хотим, чтобы Нью-Дели оказался в ситуации, когда пациенты лежат в коридорах больниц, а люди умирают на улице.

За последние 24 часа в стране зафиксировали более 25 тысяч новых случаев заболевания, при этом из прошедших тестирование на коронавирус каждый третий получил положительный результат. Власти заявили, что 65 процентов новых пациентов составляют люди моложе 45 лет, и они часто страдают от более ярко выраженных симптомов.

УДЕЙ ЛАКХАНПАЛ, переживший COVID-19: Тогда мне казалось, что мои дни сочтены. Это мрачные мысли, но именно так я и думал.

Правительство всё больше критикуют за то, как оно справляется со второй волной пандемии: религиозные фестивали и предвыборные встречи посетили сотни людей, в основном молодёжь. Врачи опасаются, что они более склонны заразиться так называемым коронавирусом с «двойной мутацией», впервые обнаруженным в Индии.

ВЕНКАТ РАМЕШ, консультант в больнице Аполло, Хайдарабад: Мы видели молодых пациентов с тем, что называли «критической болезнью», которая требует большие объёмы кислорода или вентиляцию (лёгких. — ИноТВ).

В понедельник Индия объявила о более чем 273 тысячах новых случаев заболевания по всей стране. Это самая высокая цифра для государства с начала пандемии. Таким образом, общее число заболевших превысило 15 миллионов человек — больше только в Соединённых Штатах.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2021 года.



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