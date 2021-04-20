Подразделения СБУ переведены в режим повышенной готовности во всех областях Украины

“СБУ постоянно мониторит, анализирует и проверяет всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности Украины. Мы адаптируем свою работу в зависимости от актуальных вызовов времени. При этом значительная ее часть может быть непубличной. Это – одна из специфик службы. Также налажена системная коммуникация и сотрудничество с коллегами по силовому блоку, которые по закону отвечают каждый за свое направление”, – сказал Дехтяренко.

По его словам, эскалация ситуации со стороны российских оккупантов побуждают СБУ прибегать к адекватным мерам противодействия.

“На сегодняшний день сотрудники СБУ во всех областях, а не только в пограничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре проведет масштабные антитеррористические учения. Поэтому еще раз подчеркиваем: СБУ круглосуточно прилагает все усилия, чтобы украинцы были максимально защищены”, – отметил спикер спецслужбы.

Он подчеркнул, что РФ прибегает к провокациям против Украины регулярно, а не только на майские праздники.

“Речь идет, в частности, об информационных спецоперациях, распространении панических настроений в обществе, провоцировании акций протеста и беспорядков. Все это – отдельное направление работы российских спецслужб. Мы это прекрасно понимаем и противодействуем. Не только под какие-то конкретные даты, а системно… К любым попыткам расшатать ситуацию или устроить провокации мы относимся с особым вниманием”, – резюмировал Дехтяренко.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло более 30 украинских военных.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

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