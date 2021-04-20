Мнение: Марксисты побеждают в США

Западное общество сильно устало от толерантности. Очень напоминает СССР, когда все всё понимали, но на публике всё же считали разумным помалкивать в тряпочку, чтобы не уехать валить лес или глотать галоперидол. Диаграмму про полицейскую жестокость в Нью-Йорке я взял из поста на англоязычном 9гаг, в котором обсуждали известную статистику: самые белые штаты США являются одновременно и самыми безопасными.

В пост выложили и массу других занимательных данных. Так, например, прослеживается и обратная связь между цветом кожи и преступлениями — чем больше в штате процент чернокожих, тем выше там уровень убийств.

Конкретно про перестрелки с полицейскими там говорится вот что:

https://9gag.com/gag/amPo189

Составляя 13% от населения США, чернокожие ответственны примерно за половину убийств в стране. Статистика DOJ показывает, что с 1990 по 2008 чернокожие совершили 52% убийств, в то время как белые — только 45%. Статистика ФБР подтверждает это наблюдение. В 2013 году чернокожие преступники совершили 38% убийств, а белые — 31%. При этом в том году белых в США проживало в 5 раз больше, чем чернокожих.

С 2011 по 2013 год около 38,5% людей, арестованных за убийства, изнасилования, грабежи и тому подобные преступления были чернокожими. Это доля втрое больше, чем доля чернокожих в популяции, 13%.

Несмотря на тот факт, что чернокожие совершают равное или большее количество насильственных преступлений, чем белые, вероятность быть застреленным при задержании у белого примерно вдвое выше, чем у чернокожего.

Разумеется, как от этой диаграммы, так и от других размещённых на 9гаг картинок, попахивает расизмом. Вместо вывода «нужно что-то делать с криминальной культурой американских негров», читателя подталкивают к выводу «негры — преступники по своей природе».

Беда в том, что бороться с американской чёрной культурой, которая включает в себя презрение к учёбе с работой и уважение к криминальному миру, сейчас уже невозможно. Сама идея о том, что современная чёрная культура плоха, что чернокожим надо отказываться от своих уголовных традиций и учиться у белых, является настолько токсичной, что одна только попытка намекнуть на факты немедленно отправит любую мало-мальски публичную персону в загончик для травли.

Свежая история. Два профессора из Университета Джоржтаун обсуждали учебные вопросы по видеозвонку. Их видеозвонок был записан. Там был вот такой фрагмент:

https://www.nytimes.com/2021/03/11/us/georgetown-university-sandra-sellers.html

— «Знаешь что? Мне неприятно это говорить», — сказала мисс Селлерс на видео, — «Каждый семестр у меня возникает такая тоска, что многие из моих младших — черные, — это случается почти каждый семестр. И это что-то вроде: “Ох, ну вот”. Некоторые из них действительно неплохи. Но обычно есть и такие, которые просто ни о чём. Это сводит меня с ума».

Пока она говорила, мистер Бэтсон пробормотал: «Гхм», но не стал оспаривать ее слова.

Разумеется, нашёлся доносчик, который тут же доложил обо всём руководству вуза. Руководство вуза сочло необходимым одного из еретиков немедленно уволить, а второго, — который сказал «Гхм», принудить написать заявление по собственному. Особенно забавна мотивационная часть приговора. Цитирую: «“Это включает в себя поведение, которому нет места в нашем образовательном сообществе… Мы должны обеспечить, чтобы ко всем студентам относились справедливо и оценивали их по заслугам».

Собственно, именно на это мисс Селлерс и жаловалась коллеге: к чернокожим не относятся справедливо, их принимают в вуз не потому, что они хорошо сдали вступительные экзамены, а потому, что у них правильный цвет кожи. Как и любому нормальному преподавателю, профессору хочется иметь дело со смышлёными студентами, которые интересуются предметом и вкладывают силы в учёбу. К сожалению, из-за системного расизма в современных США, в вузы принимают значительное количество «национальных кадров», большая часть которых не имеет нужной для вуза подготовки, а учиться не желает категорически.

Впрочем, если принятый по квоте нацкадр не учится, это ещё не значит, что он тихо курит травку месяцами напролёт, навещая вуз только для получения очередной порции халявных зачётов. Вот страшное видео из кампуса МТИ, одного из лучших технологических вузов нашей планеты (видео на английском):

https://www.youtube.com/watch?v=VSYsYYBlkHw

При полном одобрении присутствующих, активисты БЛМ требуют следующего:

— лишить полицию финансирования;

— «демитализировать» полицию;

— разоружить полицию;

— распустить полицию всего штата.

Вы, конечно, помните знаменитый наказ Владимира Ленина: «Я с ужасом, ей-​богу с ужасом, вижу, что о бомбах говорят больше полгода и ни одной не сделали!.. Пусть тотчас же организуются отряды от 3-х до 10, до 30 и т.д. человек. Пусть тотчас же вооружаются они сами, кто как может, кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога… Одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие – нападение на банк для конфискации средств… Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на избиении городовых: десятки жертв окупятся с лихвой тем, что дадут сотни опытных борцов…».

И действительно, агитатор тоже является марксистом. Вот что он говорит студентам дальше: «освобождение угнетённых людей требует уничтожения политической и экономической системы капитализма и империализма, равно как и патриархии».

В России многие удивляются, однако в США все эти борцы за права угнетённых меньшинств не только называют себя марксистами, но и на практике пытаются обустроить всё по рецептам из «Капитала». Молчаливому разумному большинству, которое, кстати, включает в себя и большую часть афроамериканцев, идеологическая тирания марксистов не нравится категорически, однако осторожно возражать они могут сейчас только в анонимных обсуждениях в интернете: полном аналоге кухонных разговоров в СССР.

Не знаю, как вам, а лично мне очень грустно было бы видеть уничтожение МТИ. Надеюсь, местным студентам и профессуре удастся уберечь хотя бы часть кафедр и лабораторий.