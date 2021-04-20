 

Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя “Вороновское”

20.04.2021, 11:58, Разное
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Клиника “Вороновское” очень помогла в борьбе с пандемией, особенно весной, когда столичные больницы работали с большой нагрузкой, отметил Собянин. Врачи и медсестры нового медучреждения спасли и вернули здоровье более 12,5 тысячи москвичей, заболевших COVID-19, причем самому пожилому из них было 95 лет, написал градоначальник в своем личном блоге.

Приемное отделение, лечебный, диагностической, реанимационный и операционный блоки госпиталя “Вороновское” оснащены по последнему слову техники, отметил мэр. Стационар рассчитан на прием около 800 пациентов, в течение суток каждую койку можно трансформировать под реанимацию.

По словам Собянина, за прошедший год пациенты получили в госпитале около трех тысяч тонн кислорода, 150 литров плазмы. Проведено 17 тысяч КТ-исследований, 187 тысяч ПЦР-тестов, в лаборатории проведено 3,2 миллиона исследований.

Клиника “Вороновское” находится в Новой Москве, далеко от МКАД – большинство медперсонала работают вахтовым методом. Для них построены общежития, есть зоны отдыха на свежем воздухе.

Также Собянин рассказал о том, что будет с клиникой после окончательной победы над пандемией. Он сообщил, что “Вороновское” станет обычной инфекционной больницей, там продолжат трудиться врачи и медсестры.

Ранее Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал, какие технологии помогают защитить москвичей от COVID-19. Столичные специалисты используют новые противовирусные препараты, антикоагулянты, гелий, барокамеры. Своевременно выявлять заболевание позволяет сеть КТ-центров. Большую помощь в лечении пациентов оказывает и искусственный интеллект.



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