Белоруссию предупредили об опасности повторить “страшную участь” Украины: На двух креслах усидеть невозможно

Политик заявил, что руководство Белоруссии смогло устоять только благодаря поддержке России и ее правоохранительных органов. На днях в ФСБ сообщили о задержании в Москве двух белорусских граждан, которые готовили переворот в Минске и покушение на Лукашенко и его сыновей.

Глава страны обвинил спецслужбы США в подготовке операции. Он считает, что план свержения власти получил одобрение со стороны высшего американского руководства. Словам Лукашенко поверил Журавко. Он напомнил, как в 2014 году Штаты разожгли обстановку на Украине.

Эксперт уверен: если бы не Россия, то Белоруссия уже “горела в огне гражданской войны”. По его мнению, противники Александра Лукашенко уничтожали бы многовековую славянскую историю, глумились над памятниками и героями Советского Союза, которые пали за мир и свободу.

Журавко призвал Белоруссию объединиться с Россией. Он отметил, что у стран могут остаться разные экономики и валюты, но история, душевное наполнение, человеческие узы должны быть одни. “Только так можно избежать потери государственности”, – подчеркнул экс-депутат.

Политик добавил, что если руководство Белоруссии не определится, с кем оно – с Западом или Россией, – то тогда страна продолжит разрушаться изнутри. По словам Журавко, республика может повторить “страшную участь Украины”. “На двух креслах усидеть невозможно!”, – заключил он.