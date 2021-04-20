Ученые объяснили, почему люди стареют с разной скоростью

Ученые из США выяснили, почему люди во всем мире стареют с разной скоростью. Разница в данном процессе формируется еще в молодом возрасте.

Возраст человека, указанный в паспорте, не всегда в полной мере показывает состояние здоровья и отвечает внешнему виду. В ходе проведения исследования исследователи решили изучить данный феномен. В своей работе они задействовали информацию о состоянии жителей Новой Зеландии. Наблюдение за ними велось на протяжении 45 лет. Скорость старения исследователи отслеживали 26 лет. Ученые обращали внимание на объем легких, состояние сердца, лишний вес, различные воспалительные процессы.

Оказалось, что у людей старение происходит по-разному. Один из участников эксперимента за один временной год набирал 0,4 биологических года, а второй сразу – 2,5 года. Последние в 45 лет выглядели глубокими стариками.

По словам ученых, ошибочно считать, что старение начинается после выхода человека на пенсию. Этот процесс является пожизненным. В нем большую роль играют гены, физическая активность, рацион питания, привычки.

Источник: grodno24.com