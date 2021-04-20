 

Geely представила кроссовер Geely Xingyue L

20.04.2021, 11:50, Новости дня
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Компания Geely презентовала на автосалоне в Шанхае новую модель Xingyue L.

Данный экземпляр в скором времени поступит в продажу на российском рынке. Местные инженеры применили здесь платформу CMA. Кроме того, данный автомобиль выполнен на тех же параметрах, которые применили в отношении купеобразной модели Tugella. В свою очередь, автомобиль по размерам напоминает актуальную генерацию кроссовера Kia Sorento.

Покупателям предложат автомобиль с 2-литровым бензиновым двигателем, который выдает в разных комплектациях 218 и 238 л.с. мощности. Кроме того, клиенты смогут выбрать кроссовер с роботизированной трансмиссией или восьмиступенчатым автоматом. Уже в ближайшие несколько месяцев новинка появится на китайском рынке.



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