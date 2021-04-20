На автосалоне в Шанхае состоялся дебют Nissan X-Trail 2022 года

Обновленный кроссовер Nissan X-Trail 2022 официально презентовали на выставке в Шанхае.

Данный автомобиль выполнен на проверенной архитектуре CMF-C, используемой в популярной модели Qashqai. Известно, что разработчики оснастили новинку 1,5-литровым бензиновым двигателем, который выдает 184 л.с. Кроме того, в продажу запустят версию с гибридной силовой установкой, однако пока ее мощность не раскрывается.

Вместе с тем дизайн кузова доработан современными светодиодными фарами и увеличенной решеткой радиатора. Также распознать новый экземпляр кроссовера Nissan X-Trail 2022 модельного года можно по бамперам и яркой крыше. Пока производитель не называет стоимость паркетника, однако его продажи начнутся уже к следующему году.