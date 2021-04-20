 

МИД: Говорить о месте и времени возможной встречи Путина и Байдена рано

20.04.2021, 11:48, Новости дня
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Говорить о месте и времени возможной встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена преждевременно, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли», – сказал он, передает РИА «Новости».

«Этот вопрос (о встрече) поставлен американской стороной, мы находимся в самом начале анализа этой ситуации. Если этот анализ считать подготовкой (к встрече), то да, но подготовка включает конкретику, пока до конкретики не дошло. Вопрос, конечно, большой в том, как себя дальше будут вести США», – отметил Рябков.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится при наличии подходящих для этого условий.

Напомним, 13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.



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