Мнение: Почему я не хотел бы как в Европе и Америке.

Добрый день. Заглянул в тему о трансах в ТОПе ЖЖ и там какой-то анимешник (или анимешница) в комментах пишет с гордостью, что, мол, в нормальных странах традиционное общество уже давно у параши. И я вдруг понял, что сам бы не хотел так, как в этим самых “нормальных” странах. Нет, я против геев ничего не имею, даже учился с ними на соседних факультетах (они на РГФ, я на филфаке). Но я никогда не приму ту политику толерастии, что сейчас активно насаждается на Западе. Я против плясок накрашенных мужиков в стрингах или с резиновым членами на гей-парадах. Я против, чтобы с моими дочками, если бы они у меня были, ходили в один туалет или мылись парни с причиндалами, считающиеся тоже девочками. Я против сказок о любви двух принцесс или чёрного и белого принца вместо нормальных. Я против уроков сексуального просвещения, где бы моим детям, ещё маленьким, объясняли, объясняли, как нужно любить представителей своего пола, а любить представителей противоположного – это неправильно, не толерантно и вообще каменный век. Я против, чтобы ребёнку пр любой жизненной проблеме предлагали поменять пол. Я против запрета на всё, что может быть сочтено “экстремистским” и “нетолерантным” (вон в одной школе девочкам даже юбки запретили носить, а ещё сейчас на Западе запрещают заглавие “Десять негритят”, мол, негров оскорбляет, и его меняют на всякую хрень вроде “Никого не осталось”). Я против старательного уничтожения всего, что может даже намекать на ненавистные Западу гендерные роли. Наконец, я против того, что за любой чих в сторону ЛГБТ или негров и даже просто отсутствие горячей любви к ним тебя тут же заклеймят фашистом/расистом/экстремистом и живьём сожрут. И против того, что даже дышать уже на западе скоро будет нельзя без оглядки на мнение ЛГБТ и негров (а то вдруг они считают, что ты дышишь не так). И я рад, что хоть в России всего этого нет и не будет. Поэтому я очень рад, что ненавистное анимешникам традиционное общество хоть здесь не “у параши”. И понимаю, что толераст из меня никогда не получится. Но, оглядываясь на то, что происходит на Западе, понимаю также, что не очень-то этого и хочу…

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