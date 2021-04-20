Мнение: И тебя посчитают…

Последнее время все чаще и громче говорится о Единой биометрической системе (ЕБС). Если вы о ней не слышали, то это совершенно не означает, что она не слышала о вас.

Что такое ЕБС? Это некая цифровая платформа, которая посредством имеющейся у нее базы данных позволяет идентифицировать человека, внесенного в эту базу, удаленно по биометрическим параметрам. При этом личного присутствия человека для совершения множества действий не потребуется — достаточно будет удаленно подтвердить, что он — это он.

Фактически любое действие от покупки в магазине до совершения юридических процедур можно будет проводить через ЕБС. Для чего требуется только одно — внести свои данные в базу.

При этом правительство на полном серьезе намерено в ближайшие два года «оцифровать» не менее половины населения страны — с сегодняшних 160 тысяч, уже внесенных в базу, до 70 миллионов.

И вот здесь и кроется проблема. Точнее, две.

Первая — очевидная. Любой нормальный человек с осторожностью и опаской отнесется к тому, что его где-то учтут и запишут. Детский мультфильм про козленка, который умел считать до десяти, давно стал нашей жизнью — сам факт того, что тебя без тебя кто-то посчитал, вызывает искреннее раздражение и откровенный негатив.

Другой вопрос, что это все, понятно, не просто неизбежно, а уже среди нас. Мы давно уже в самых разных базах данных. Банковская карта, мобильный телефон, ИНН, социальная карточка, даже банальный единый проездной в Москве или «Подорожник» в Питере — это нас уже где-то посчитали и учли. И не всегда это плохо — Яндекс.Пробки, к примеру, весьма полезный сервис, который базируется на анализе БигДаты зарегистрированных телефонов в режиме реал-тайм. Однако психологически всегда стоит определенная блокировка на прямое и буквально принудительное включение куда-то. Поэтому и проблема.

Эта проблема носит чисто психологический характер, и если бы власть относилась к людям не как к удобрению, то она нашла бы возможность объяснить, разъяснить, провести целый ряд информационных кампаний — в общем, просто подойти к проблеме по-человечески. Хотя это всё, понятно, не совсем про нашу власть.

Вторая проблема носит гораздо более объективный характер. И носит название «безопасность». В больших возможностях кроются и большие риски. Безусловно, удобно управлять своими персональными сервисами на расстоянии. Без очередей, записи, толкотни и общения с чиновниками. Но в этом удобстве есть одно но: а что, если ваши данные попадут в чужие руки? И эти руки получат доступ к массе личных и совершенно не подлежащих постороннему взгляду вещей? И речь не только о счетах, данных об имуществе и прочих вещественных и крайне важных для любого человека моментах. ЕБС позволяет получить доступ и к данным медицинского характера, и более того — манипулировать ими и поменять их. А если то же самое произойдет не только с вами, но и вашими детьми? Оценки в дневнике — пустяк по сравнению с прививочной картой (к примеру).

В общем, угрозы и риски абсолютно реальны, а если учесть, что в России, наверное, уже не осталось ни одной базы данных, которая бы не была украдена хотя бы один раз — и обоснованные.

Спешка же с резким наращиванием ЕБС (за два года в несколько сот раз) тем более не способствует решению вопроса с безопасностью данных. Это ахиллесова пята вообще любых цифровых реформ и решений. Они могут быть сколь угодно нужными и продвинутыми, но ровно до тех пор, пока не касаются проблемы безопасности. И с ней вопрос совершенно не решен.

(продолжение следует)

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